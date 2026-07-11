Νορβηγία - Αγγλία: Κίνδυνος να καθυστερήσει η έναρξη του προημιτελικού του Μουντιάλ

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα σε Νορβηγία και Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, ο υδράργυρος είχε αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου και εκφράζονται φόβοι πως η θερμοκρασία μπορεί να εκτοξευτεί κατακόρυφα κατά τη διάρκεια του ματς