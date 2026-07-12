Κρίστιανσεν: Προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Δανός
Κρίστιανσεν: Προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Δανός
«Πράσινο φως» από τους γιατρούς για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Ο Δανός άσος επισκέφτηκε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία το οποίο έδωσε το πράσινο φως και ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα άμεσα για αν υπογράψει και ν' ανακοινωθεί
Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει με τις «αλεπούδες» για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
Στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση που εκείνος αγωνιστεί στα μισά των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, αρκεί οι συμμετοχές αυτές να είναι τουλάχιστον 45 λεπτών.
Τέλος, ο Κρίστιανσεν αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα (13/07) και τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις της ομάδας.
Στην ουσία αυτό είναι το επόμενο βήμα, στο οποίο δεν θα είχε φτάσει, αν δεν είχε πάρει το «οκ» από το ιατρικό κέντρο στην Ιταλία.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ο Δανός άσος επισκέφτηκε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στην Ιταλία το οποίο έδωσε το πράσινο φως και ο παίκτης αναμένεται στην Αθήνα άμεσα για αν υπογράψει και ν' ανακοινωθεί
Υπενθυμίζουμε πως το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει με τις «αλεπούδες» για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.
Στο deal συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς, η οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε περίπτωση που εκείνος αγωνιστεί στα μισά των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, αρκεί οι συμμετοχές αυτές να είναι τουλάχιστον 45 λεπτών.
Τέλος, ο Κρίστιανσεν αναμένεται να περάσει τη Δευτέρα (13/07) και τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις της ομάδας.
Στην ουσία αυτό είναι το επόμενο βήμα, στο οποίο δεν θα είχε φτάσει, αν δεν είχε πάρει το «οκ» από το ιατρικό κέντρο στην Ιταλία.
Πηγή: www.gazzetta.gr
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