Νίκος Παπαδόπουλος: Έπιασε δεύτερη φορά πέναλτι μέσα σε 8 ημέρες ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης - Βίντεο
Νίκος Παπαδόπουλος: Έπιασε δεύτερη φορά πέναλτι μέσα σε 8 ημέρες ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης - Βίντεο

Ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε το πέναλτι του  Οζέγκοβιτς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο 

Τρομερός Νίκος Παπαδόπουλος. 

Ο 35χρονος τερματοφύλακας του Αστέρα AKTOR απέκρουσε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για 2η φορά πέναλτι μέσα σε 8 ημέρες στη Super League 1. 

Δείτε ΕΔΩ το πέναλτι που έπιασε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο

O Νίκος Παπαδόπουλος νίκησε τον Όγκνιεν Οζέγκοβιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και κράτησε το 0-1 για την ομάδα του. 

Πριν από 8 ημέρες και συγκεκριμένα το Σάββατο 22 Νοεμβρίου είχε αποκρούσει πέναλτι του 
Μπένι Ενκολόλο του Παναιτωλικού στο παιχνίδι της Τρίπολης. 

Δείτε ΕΔΩ το πέναλτι που έπιασε στο ματς με τον Παναιτωλικό 

Συνολικά έχει «βγάλει» οχτώ πέναλτι στην καριέρα του. 





