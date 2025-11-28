Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Εξάμηνος αποκλεισμός στον πρόεδρο της Εστουντιάντες Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν: Οι παίκτες της ομάδας του γύρισαν την πλάτη σ' εκείνους της Ροζάριο - Βίντεο
Ο ισχυρός άνδρας της Εστουντιάντες φέρεται να έδωσε εντολή να μην... τιμηθούν οι παίκτες της Ροζάριο που κατέκτησαν τον τίτλο στην Αργεντινή
Με έξι μήνες αποκλεισμό από κάθε ενασχόληση με το ποδόσφαιρο τιμωρήθηκε από την ομοσπονδία της Αργεντινής ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν.
Ο παλαίμαχος άσος της Εθνικής Αργεντινής και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πλέον πρόεδρος στην Εστουντιάντες και τιμωρήθηκε για την συμπεριφορά των παικτών της ομάδας του πριν από τον αγώνα της φάσης των 16 του τουρνουά « Clausura» με την Ροζάριο Σεντράλ.
Τι έκαναν; Γύρισαν την πλάτη στους παίκτες της Ροζάριο Σεντράλ οι οποίοι κέρδισαν πριν από λίγες ημέρες τον τίτλο της «Πρωταθλήτριας της Λίγκας», ένας τίτλος που προέκυψε... ξαφνικά για να πάρει κούπα η ομάδα του Ντι Μαρία.
Ο Βερόν φέρεται να είπε στους παίκτες της ομάδας του να μην χειροκροτήσουν και να μην κάνουν τον κλασικό «πασίγιο» στους ποδοσφαιριστές της Ροζάριο.
Έτσι όταν οι τελευταίοι εισήλθαν στο γήπεδο τα μέλη της ομάδας της Εστουντιάντες γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη τους. Αυτή η ενέργεια χαρακτηρίστηκε ως προσβολή από την ομοσπονδία και τιμωρήθηκε τόσο αυστηρά ο Βερόν.
Θυμίζουμε στην Αργεντινή το πρωτάθλημα παραδοσιακά έχει δύο σκέλη, το Apertura (άνοιγμα) και το Clausura (λήξη) και τα δύο εκ των οποίων χρησιμοποιούν πλέι οφ για να αναδειχθούν οι νικητές. Όμως πριν από λίγες ημέρες η ομοσπονδία αποφάσισε να καθιερώσει τον τίτλο της «Πρωταθλήτριας της Λίγκας» για την ομάδα που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς στη συνολική βαθμολογία.
Η Ροζάριο Σέντραλ συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς (66) συνολικά στην κανονική περίοδο του Apertura και του Clausura και για πρώτη φορά της απονεμήθηκε τρόπαιο! Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις σε όλα τα κλαμπ της χώρας αλλά η Εστουντιάντες αποφάσισε να το φτάσει στα.. άκρα.
Juan Sebastian Veron has been banned from all football-related activity for six months after allegedly telling his players to turn their backs during a guard of honour for Argentine champions Rosario Central 😳 pic.twitter.com/vuw2YYH8JW— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 28, 2025
SÍ SEÑORES EMOCIONA— Toto (@palertermo) November 23, 2025
LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW
