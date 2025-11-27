ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Euroleague: Φενερμπαχτσέ και Αναντολού Εφές αρνούνται να ταξιδέψουν στο Ισραήλ

Οι δύο ομάδες της Τουρκίας εξακολουθούν να είναι αρνητικές στο να αντιμετωπίσουν Μακάμπι και Χάποελ στο Τελ Αβίβ

Το ΔΣ της EuroLeague αποφάσισε να επιτρέψει στις ομάδες του Ισραήλ να επιστρέψουν στη φυσική τους έδρα, το Τελ Αβίβ, ωστόσο Φενερμπαχτσέ και Εφές έχουν ενημερώσει πως δε σκοπεύουν να ταξιδεύουν εκεί για τα παιχνίδια τους.

Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας και το Basketnews, οι ομάδες τις Τουρκίας δεν κάνουν βήμα πίσω και δεν επιθυμούν να αντιμετωπίσουν στο Ισραήλ, Μακάμπι και Χάποελ, με την EuroLeague να εξετάζει το ενδεχόμενο της ουδέτερης έδρας για αυτές τις αναμετρήσεις.

Ούτως ή άλλως και οι ομάδες του Ισραήλ δεν αγωνίζονται επί τουρκικού εδάφους, οπότε είναι πολύ πιθανό όλες οι μεταξύ τους αναμετρήσεις να διεξαχθούν σε ουδέτερο έδαφος.

Θυμίζουμε πως η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται την Εφές (20/1) και τη Φενέρμπαχτσε (7/4). Όσον αφορά τη Μακάμπι, θα υποδεχτεί πρώτα τη Φενέρμπαχτσε (24/3) και λίγες ημέρες αργότερα (1/4) την Εφές.

