Euroleague: Μακάμπι και Χάποελ επιστρέφουν τον Δεκέμβριο στο Ισραήλ
Το ΔΣ της Euroleague αποφάσισε ότι η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Χάποελ Τελ Αβίβ θα μπορούν να παίξουν τον επόμενο μήνα στις φυσικές τους έδρες
Επιστρέφουν στις φυσικές τους έδρες για τα παιχνίδια της Euroleague η Μακάμπι και η Χάποελ Τελ Αβίβ.
Αυτό αποφάσισε το ΔΣ της Euroleague και έτσι τελειώνει η... περιπλάνηση σε χώρες της Ευρώπης λόγω του πολέμου για τις ομάδες του Ισραήλ.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ η επιστροφή θα γίνει από τον Δεκέμβριο. Το πρώτο ματς θα είναι αυτό ανάμεσα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη Βιλεμρπάν (11/12) για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το πρόγραμμα θα παίξει στις 22/1 με τη Μακάμπι και στις 2/4 με την Χάποελ στο Τελ Αβίβ. Από την άλλη ο Ολυμπιακός ήδη έχει δώσει στο Βελιγράδι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Μάκαμπι και στις 9/4 θα φιλοξενηθεί από τη Χάποελ.
