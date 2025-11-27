Βίντεο: Η συγκινητική αγκαλιά του Ομπράντοβιτς στη μικρή φίλη της Παρτίζαν και η αμηχανία του πριν αντικρίσει τον κόσμο

Κλείσιμο

«Ούτε βασιλιάς δεν έτυχε τέτοιας υποδοχής», είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς τίτλους στα κείμενα των σερβικών ΜΜΕ για την απίστευτη υποδοχή που επεφύλαξαν οι οπαδοί της Παρτίζαν στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατά την άφιξη του στο Βελιγράδι.Οι ασπρόμαυροι βιώνουν μία πρωτόγνωρη κατάσταση από το μεσημέρι της Τετάρτης όταν και έγινε γνωστό ότι ο Ζοτς υπέβαλλε την παραίτηση του και για να μιλήσουμε με ελληνικούς όρους σήμερα το απόγευμα «... ο λαός μίλησε», καθώς οι «γκρόμπαρι» έδειξαν με την στάση τους ότι και αυτοί (μετά την διοίκηση) δεν κάνουν αποδεκτή την παραίτηση του αγαπημένου τους προπονητή.Όσο περνούν οι ώρες, εμφανίζονται και νέα βίντεο από την άφιξη του Ομπράντοβιτς στο αεροδρόμιο Νίκολα Τέσλα και σ' ένα εξ αυτών φαίνεται ξεκάθαρα η συγκίνηση του λίγο πριν αντικρίσει αυτούς που τον λατρεύουν σαν Θεό.Αυτό γιατί την ώρα που κατευθυνόταν προς την έξοδο, είδε να τον περιμένει ένα μικρό κορίτσι το οποίο αποτελεί μια πολύ γνώριμη φιγούρα στον κόσμο της Παρτίζαν. Γιατί η μικρή σε κάθε εντός έδρας ματς των «γκρόμπαρι» στέκεται πάντα δίπλα από τη φυσούνα που οδηγεί στον αγωνιστικό χώρο περιμένοντας να χαιρετίσει τον Ομπράντοβιτς πριν κατευθυνθεί προς τον πάγκο του.Όταν την είδε να τον περιμένει καρτερικά, την αγκάλιασε στοργικά και εκεί φάνηκε να λυγίζει, ακούγοντας και τα πρώτα συνθήματα από τους εκατοντάδες οπαδούς που καταλάβαιναν ότι από λεπτό σε λεπτό θα έκανε την εμφάνιση του.Η συνέχεια βέβαια ήταν εξίσου εντυπωσιακή, με τον Ζοτς με χαμηλωμένο το βλέμμα, ίσως για να μην προδώσει τα συναισθήματα του να περνά ανάμεσα από τον κόσμο που τραγουδούσε ασταμάτητα «Ζέλικο μείνε».