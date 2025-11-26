Εμπαπέ: Πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε χατ-τρικ σε μόλις 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα κόντρα στον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας το δεύτερο γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League και οδηγώντας τη Ρεάλ σε άμεση ανατροπή του σκορ