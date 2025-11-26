Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Εμπαπέ: Πέτυχε το δεύτερο γρηγορότερο χατ τρικ στην ιστορία του Champions League
Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε χατ-τρικ σε μόλις 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα κόντρα στον Ολυμπιακό, πετυχαίνοντας το δεύτερο γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League και οδηγώντας τη Ρεάλ σε άμεση ανατροπή του σκορ
Ο Κιλιάν Εμπαπέ όχι μόνο έβαλε τέλος στο πρόσφατο «μπλακ άουτ» του, αλλά το έκανε με έναν εκκωφαντικό τρόπο, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε άμεση ανατροπή κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε μείνει «άσφαιρος» στους τρεις τελευταίους αγώνες της Ρεάλ, με την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο να το πληρώνει ακριβά. Η ανάγκη να ξαναβρεί ο Εμπαπέ τον δρόμο προς τα δίχτυα ήταν επιτακτική.
Η απάντηση του Εμπαπέ ήρθε σε μία στιγμή μέγιστης δυσκολίας. Αφού ο Τσικίνιο είχε ανοίξει νωρίς το σκορ για τον Ολυμπιακό, φέρνοντας ξανά «φαντάσματα» αποτυχίας στους Μαδριλένους, ο Εμπαπέ εμφανίστηκε για να σώσει την κρίσιμη κατάσταση.
Ο Γάλλος σημείωσε χατ-τρικ με ιλιγγιώδη ταχύτητα, από το 22ο έως το 29ο λεπτό, ολοκληρώνοντας το επίτευγμα σε 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα που είναι το δεύτερο γρηγορότερο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League.
Το ρεκόρ κατέχει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος χρειάστηκε 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να πετύχει τρία γκολ στον αγώνα Ρέιντζερς - Λίβερπουλ (1-7) στις 12/10/22.
Αυτό είναι το πέμπτο χατ-τρικ του Εμπαπέ στο Champions League (τρία με την Παρί Σεν Ζερμέν και δύο με τη Ρεάλ Μαδρίτης), αλλά κανένα τόσο γρήγορο. Ο Γάλλος έφτασε στα 21 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, με τα 8 να είναι στο Champions League σε μόλις πέντε αγώνες.
