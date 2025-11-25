Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς και μας χρωστάει κάτι η τύχη

Ο Παναγιώτης Ρέτσος
εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό μεγάλο ματς με τους μερένγκες για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League
και στάθηκε στο τεράστιο μέγεθος της ισπανικής ομάδας, δείχνοντας όμως εμπιστοσύνη και στη δική του ομάδα, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η τύχη τους έχει γυρίσει την πλάτη.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου:
Για τη σημασία αυτών των αγώνων και αν το μέγεθος της Ρεάλ τους φοβίζει:
«Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε, πόσο υψηλού επιπέδου είναι. Έχουμε δείξει στα προηγούμενα ματς και σε όλα τα χρόνια στην Ευρώπη πως είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε λίγα λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο».
Για τις ομοιότητες του αγώνα σε σχέση με αυτόν κόντρα στην Μπαρτσελόνα:
«Το ότι έτυχε να παίξουμε με τις δύο μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς, κίνητρο και δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, κάτι που δεν είχαμε την τύχη στα προηγούμενα παιχνίδια. Νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι και αύριο θα πάρουμε τη νίκη».
Για τον τρόπο αντιμετώπισης του Εμπαπέ:
«Πέρα από τον Εμπαπέ που βρίσκεται στην επίθεση, υπάρχουν πολλοί ακόμη παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης
. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αυτά τα ματς έχουν να κάνουν με συγκέντρωση και ψυχικά αποθέματα. Ο κόσμος θα είναι σημαντικός. Αυτά τα παιχνίδια είναι για να τα ευχαριστιέσαι και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό».
Για το πόσο σοφότερους τους έκανε το ματς με την Μπαρτσελόνα:
«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και να μας επηρεάζουν μόνο όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα, κρατάμε πως αν κρατήσουμε το πλάνο μας στα πρώτα 60 λεπτά, θα δείξουμε ωραία πράγματα».
Αν τους πείσμωσε ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκαν στη Βαρκελώνη:
«Κάθε ματς μας δίνει κίνητρο. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη. Περιμένουμε όλοι το αυριανό ματς, να βγάλουμε προσωπικότητα και ενέργεια που θα χρειαστεί».
Για την υπόθεση πρόκριση και αν το πιστεύουν:
«Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς. Στόχος είναι η 24άδα. Είναι δύσκολο γιατί παίζουμε με τη Ρεάλ, αλλά πιστεύω πως όσα αποτελέσματα δεν πήραμε στα προηγούμενα παιχνίδια θα μας ωφελήσουν στη συνέχεια. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να πιστεύουμε σε όσα κάνουμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».
