ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς και μας χρωστάει κάτι η τύχη
SPORTS
Champions League Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης Παναγιώτης Ρέτσος

Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς και μας χρωστάει κάτι η τύχη

Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων μίλησε για το σπουδαίο αυριανό (26/11, 22:00) με τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει βαθμούς από το παιχνίδι για να διεκδικήσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση

Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς και μας χρωστάει κάτι η τύχη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό μεγάλο ματς με τους μερένγκες για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και στάθηκε στο τεράστιο μέγεθος της ισπανικής ομάδας, δείχνοντας όμως εμπιστοσύνη και στη δική του ομάδα, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής η τύχη τους έχει γυρίσει την πλάτη.




Αναλυτικά οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου:
Για τη σημασία αυτών των αγώνων και αν το μέγεθος της Ρεάλ τους φοβίζει: «Προφανώς ξέρουμε με τι ομάδα έχουμε να κάνουμε, πόσο υψηλού επιπέδου είναι. Έχουμε δείξει στα προηγούμενα ματς και σε όλα τα χρόνια στην Ευρώπη πως είμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εμείς, να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς, είναι μια ομάδα που μπορεί να σε πληγώσει σε λίγα λεπτά και ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο».

Για τις ομοιότητες του αγώνα σε σχέση με αυτόν κόντρα στην Μπαρτσελόνα: «Το ότι έτυχε να παίξουμε με τις δύο μεγαλύτερες ισπανικές ομάδες είναι μεγάλη ευχαρίστηση για εμάς, κίνητρο και δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο και να πάρουμε ένα αποτέλεσμα, κάτι που δεν είχαμε την τύχη στα προηγούμενα παιχνίδια. Νιώθω ότι μας χρωστάει κάτι και αύριο θα πάρουμε τη νίκη».

Για τον τρόπο αντιμετώπισης του Εμπαπέ: «Πέρα από τον Εμπαπέ που βρίσκεται στην επίθεση, υπάρχουν πολλοί ακόμη παίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αυτά τα ματς έχουν να κάνουν με συγκέντρωση και ψυχικά αποθέματα. Ο κόσμος θα είναι σημαντικός. Αυτά τα παιχνίδια είναι για να τα ευχαριστιέσαι και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό».

Για το πόσο σοφότερους τους έκανε το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Πρέπει να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις και να μας επηρεάζουν μόνο όσα μπορούμε να ελέγξουμε. Αυτό που έχουμε να κάνουμε αύριο είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι. Σίγουρα, κρατάμε πως αν κρατήσουμε το πλάνο μας στα πρώτα 60 λεπτά, θα δείξουμε ωραία πράγματα».

Αν τους πείσμωσε ο τρόπος με τον οποίο ηττήθηκαν στη Βαρκελώνη: «Κάθε ματς μας δίνει κίνητρο. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα στη Βαρκελώνη. Περιμένουμε όλοι το αυριανό ματς, να βγάλουμε προσωπικότητα και ενέργεια που θα χρειαστεί».

Για την υπόθεση πρόκριση και αν το πιστεύουν: «Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς. Στόχος είναι η 24άδα. Είναι δύσκολο γιατί παίζουμε με τη Ρεάλ, αλλά πιστεύω πως όσα αποτελέσματα δεν πήραμε στα προηγούμενα παιχνίδια θα μας ωφελήσουν στη συνέχεια. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά και να πιστεύουμε σε όσα κάνουμε για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο

Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε

Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης