Ρέτσος για το Ολυμπιακός - Ρεάλ: Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε βαθμούς και μας χρωστάει κάτι η τύχη

Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων μίλησε για το σπουδαίο αυριανό (26/11, 22:00) με τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι παρά τις δυσκολίες ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει βαθμούς από το παιχνίδι για να διεκδικήσει την πρόκριση του στην επόμενη φάση