Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες
SPORTS
Μιλίτσα Τάσιτς Λούκα Βιλντόζα Εγκυμοσύνη

Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκε με την σύντροφό του και αποκάλυψαν πως περιμένουν αγοράκι

Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες
10 ΣΧΟΛΙΑ
Γονείς θα γίνουν σε λίγους μήνες ο Λούκα Βιλντόζα και η Μίλιτσα Τάσιτς. 

Ο Αργεντινός μπασκετμπολίστας και η Σέρβα βολεϊμπολίστρια παντρεύτηκαν το 2025 και όπως αποκάλυψαν η οικογένειά τους θα μεγαλώσει κατά ένα μέλος. 

Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες
Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες
Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες


Ο άσος της Βίρτους Μπολόνια που πέρασε με επιτυχία από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και η σύζυγός του ανέβασαν φωτογραφίες στα social media για να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα. 

Ο Λούκα φιλάει την κοιλίτσα της Μίλιτσα και «αποκαλύπτει» την εγκυμοσύνη. «Η μαμά και ο μπαμπάς ανυπομονούν να σε γνωρίσουν μικρούλη» έγραψαν στα social media για το αγοράκι που περιμένουν. 

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ο Βιλντόζα έπαιζε στο Βελιγράδι και στον Ερυθρό Αστέρα και στη συνέχεια πέρασαν δύο υπέροχα χρόνια στην Ελλάδα. 

Από το καλοκαίρι μένουν στη Μπολόνια και μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες κατηγορήθηκαν για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου σε αυτοκινητόδρομο της πόλης της Ιταλίας. 

Κλείσιμο

Ειδήσεις σήμερα:

«Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη» - Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι, αύριο η κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών - Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης