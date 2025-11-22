Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Βιλντόζα και Τάσιτς περιμένουν το πρώτο τους παιδί - Φωτογραφίες
Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκε με την σύντροφό του και αποκάλυψαν πως περιμένουν αγοράκι
Γονείς θα γίνουν σε λίγους μήνες ο Λούκα Βιλντόζα και η Μίλιτσα Τάσιτς.
Ο Αργεντινός μπασκετμπολίστας και η Σέρβα βολεϊμπολίστρια παντρεύτηκαν το 2025 και όπως αποκάλυψαν η οικογένειά τους θα μεγαλώσει κατά ένα μέλος.
Ο άσος της Βίρτους Μπολόνια που πέρασε με επιτυχία από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και η σύζυγός του ανέβασαν φωτογραφίες στα social media για να μοιραστούν τα ευχάριστα νέα.
Ο Λούκα φιλάει την κοιλίτσα της Μίλιτσα και «αποκαλύπτει» την εγκυμοσύνη. «Η μαμά και ο μπαμπάς ανυπομονούν να σε γνωρίσουν μικρούλη» έγραψαν στα social media για το αγοράκι που περιμένουν.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν ο Βιλντόζα έπαιζε στο Βελιγράδι και στον Ερυθρό Αστέρα και στη συνέχεια πέρασαν δύο υπέροχα χρόνια στην Ελλάδα.
Από το καλοκαίρι μένουν στη Μπολόνια και μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες κατηγορήθηκαν για επίθεση σε πλήρωμα ασθενοφόρου σε αυτοκινητόδρομο της πόλης της Ιταλίας.
