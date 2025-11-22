Λίβερπουλ: Ο Ίσακ αγόρασε «σκύλο φύλακα» με 30 χιλιάδες λίρες μετά από απειλές θανάτου

Ο Σουηδός στράικερ αποφάσισε να ξοδέψει αυτό το τεράστιο ποσό, προκειμένου να... έχει το κεφάλι του ήσυχο, καθώς δέχθηκε απειλές για την ίδια του τη ζωή