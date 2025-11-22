Λίβερπουλ: Ο Ίσακ αγόρασε «σκύλο φύλακα» με 30 χιλιάδες λίρες μετά από απειλές θανάτου

Ο Αλεξάντερ Ίσακ
δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες της ποδοσφαιρικής του καριέρας, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να «βγάλει» στο χορτάρι όλα εκείνα που οδήγησαν τη Λίβερπουλ
να πληρώσει 145 εκατ. ευρώ στη Νιουκάστλ για να τον κάνει δικό της, το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Με το 1/3 (σχεδόν) της σεζόν να έχει φύγει, ο Σουηδός στράικερ έχει σκοράρει μόλις μια φορά και έχει δώσει μία ασίστ σε 8 συμμετοχές με τους «Reds» σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας δυσκολία στην προσαρμογή του.
Αυτό όμως, δεν συμβαίνει μόνο εντός, αλλά και εκτός γηπέδου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο 26χρονος επιθετικός δέχεται απειλές για την ίδια του τη ζωή, κυρίως λόγω της απογοητευτικής πορείας της εθνικής Σουηδίας
στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου, αλλά και λόγω της στάσης του το καλοκαίρι, όταν πίεζε με κάθε τρόπο τη διοίκηση της Νιουκάστλ
να τον παραχωρήσει στη Λίβερπουλ.
Έτσι, πήρε την απόφαση να... επενδύσει για τη σωματική του ακεραιότητα, πληρώνοντας 30.000 λίρες για έναν σκύλο-φύλακα
. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα άρτια εκπαιδευμένο ντόπερμαν, με την Phoenix Dogs, να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει «τίποτα πιο πιστό» από έναν σκύλο προστασίας.
Πηγή: gazzeta.gr
