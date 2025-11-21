Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν ξανά μαζί Σλούκας και Φαρίντ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με την Ντουμπάι - Δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Κένεθ Φαρίντ Κώστας Σλούκας

Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν ξανά μαζί Σλούκας και Φαρίντ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με την Ντουμπάι - Δείτε βίντεο

Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες

Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν ξανά μαζί Σλούκας και Φαρίντ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με την Ντουμπάι - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Σλούκας και Κένεθ Φαρίντ έχουν βρει τους δικούς τους... κώδικες επικοινωνίας.

Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες, όσο και έξω από αυτές. Ειδικά μετά το τέλος των αγώνων και δη μέσα στα αποδυτήρια.

Η αρχή έγινε στο Παρίσι όπου ο Σλούκας αποκαλούσε... τρελαμένος «Manimal» τον Φαρίντ και η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια της Μαδρίτης μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο πρώτο ματς του Αμερικανού σέντερ για την Euroleague (σ.σ. έχει προηγηθεί το παιχνίδι με τον Άρη για την Stoiximan GBL) στο Telekom Center Athens.

Σλούκας και Φαρίντ ξέσπασαν και πάλι για τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Ντουμπάι BC η οποία ήταν η 3η συνεχόμενη στην Euroleague με αποτέλεσμα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός το ρεκόρ του στο 8-4.




Ειδήσεις σήμερα

Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων

Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης