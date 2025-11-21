Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν ξανά μαζί Σλούκας και Φαρίντ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με την Ντουμπάι - Δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός: Ξέσπασαν ξανά μαζί Σλούκας και Φαρίντ στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με την Ντουμπάι - Δείτε βίντεο
Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες
Κώστας Σλούκας και Κένεθ Φαρίντ έχουν βρει τους δικούς τους... κώδικες επικοινωνίας.
Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες, όσο και έξω από αυτές. Ειδικά μετά το τέλος των αγώνων και δη μέσα στα αποδυτήρια.
Η αρχή έγινε στο Παρίσι όπου ο Σλούκας αποκαλούσε... τρελαμένος «Manimal» τον Φαρίντ και η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια της Μαδρίτης μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο πρώτο ματς του Αμερικανού σέντερ για την Euroleague (σ.σ. έχει προηγηθεί το παιχνίδι με τον Άρη για την Stoiximan GBL) στο Telekom Center Athens.
Σλούκας και Φαρίντ ξέσπασαν και πάλι για τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Ντουμπάι BC η οποία ήταν η 3η συνεχόμενη στην Euroleague με αποτέλεσμα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός το ρεκόρ του στο 8-4.
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Τόσο μέσα στις τέσσερις γραμμές όπου έχουν αναπτύξει ήδη μια τρομερή επικοινωνία βγάζοντας εξαιρετικές συνεργασίες, όσο και έξω από αυτές. Ειδικά μετά το τέλος των αγώνων και δη μέσα στα αποδυτήρια.
Η αρχή έγινε στο Παρίσι όπου ο Σλούκας αποκαλούσε... τρελαμένος «Manimal» τον Φαρίντ και η συνέχεια δόθηκε στα αποδυτήρια της Μαδρίτης μετά το τέλος του αγώνα με την Ρεάλ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο πρώτο ματς του Αμερικανού σέντερ για την Euroleague (σ.σ. έχει προηγηθεί το παιχνίδι με τον Άρη για την Stoiximan GBL) στο Telekom Center Athens.
Σλούκας και Φαρίντ ξέσπασαν και πάλι για τη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Ντουμπάι BC η οποία ήταν η 3η συνεχόμενη στην Euroleague με αποτέλεσμα να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός το ρεκόρ του στο 8-4.
Moments like these… ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 20, 2025
Watch the full Captain’s entrance in our lockers on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV 📲#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/P49lyDEW2f
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα