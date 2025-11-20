Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Η ομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά κατά προπονητή ΚΑΕ που συμμετέχει στη Basket League
Η μήνυση αφορά δυσφημιστικές αναφορές του προπονητή προς την ομοσπονδία
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ
«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.
Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».
