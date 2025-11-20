Η ομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά κατά προπονητή ΚΑΕ που συμμετέχει στη Basket League
Η ομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά κατά προπονητή ΚΑΕ που συμμετέχει στη Basket League

Η μήνυση αφορά   δυσφημιστικές αναφορές  του προπονητή προς την ομοσπονδία 

Σε μήνυση κατά προπονητή ομάδας της Stoiximan Basket League για  δυσφημιστικές αναφορές  προς την ομοσπονδία προχώρησε η ΕΟΚ. 

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ 

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999. 

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».


