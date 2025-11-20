Η ομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά κατά προπονητή ΚΑΕ που συμμετέχει στη Basket League

δυσφημιστικές αναφορές προς την ομοσπονδία

Σε μήνυση κατά προπονητή ομάδας της Stoiximan Basket League γιαπροχώρησε η ΕΟΚ.

«Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης του ΔΣ της ΕΟΚ, το ΔΣ της ΕΟΚ ομόφωνα αποφάσισε την υποβολη μηνυτήριας αναφοράς κατά προπονητή ΚΑΕ που αγωνίζεται στην GBL για τις δυσφημιστικές αναφορές του την τελευταία αγωνιστική που διεξήχθη στις 15-16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Αρ.41 ΣΤ Περίπτωση 5 του Νόμου 2725/1999.

Για τα ανωτέρω θα ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Αθλητικού Εισαγγελέα».





