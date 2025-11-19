Βίντεο: Οι απίστευτοι πανηγυρισμοί στην τηλεόραση του Κουρασάο για την ιστορική πρόκριση στο Μουντιάλ

Το νησί της Καραϊβικής έγινε η μικρότερη χώρα που θα αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το ισόπαλο 0-0 που απέσπασε στην Τζαμάικα σ' έναν αγώνα που είχε φινάλε θρίλερ