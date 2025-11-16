Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο

Με το δίποντο αυτό οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τις 4 σε πέντε ματς και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην 1η θέση, έχοντας και οι δύο από 12 βαθμούς