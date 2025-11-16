Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο
Α1 γυναικών Βόλεϊ ΠΑΟΚ ΑΕΚ

Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο

Με το δίποντο αυτό οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τις 4 σε πέντε ματς και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην 1η θέση, έχοντας και οι δύο από 12 βαθμούς

Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο
Στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα θα... διανυκτερεύσει ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του με 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8) επί της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. O «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 12 βαθμούς, όσους μετρά και ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του με 3-2 επί του ΖΑΟΝ. Πάντως. ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς, έχει αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο (16/11), οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται τον Πανιώνιο.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-1 στα σετ, αλλά της έλλειψε η πρώτη σκόρερ της, Ντιουφ, και τη νίκη πήρε στο τάι μπρέικ στη Μίκρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.




Σε αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Volleyleague Γυναικώ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:

Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)
ΑΟ Θήρας - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)
Θέτις - Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)
ΠΑΟΚ - AEK 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)
Μαρκόπουλο - Μίλων 16/11
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 16/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ

ΠΑΟΚ 14-6 12
Παναθηναϊκός 15-6 12
Ολυμπιακός 11-4 10 -4αγ.
ΖΑΟΝ 11-9 9
ΑΟ Θήρας 10-9 7
Θέτις Βούλας 11-11 7
Πανιώνιος 8-8 7 -4αγ.
Μαρκόπουλο 10-9 6 -4αγ.
Μίλωνας 8-11 6 -4αγ.
ΑΕΚ 10-12 6
Ηλυσιακός 5-14 2
Άρης 0-15 0

