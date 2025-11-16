Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο
Volley League γυναικών: Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2 στο ντέρμπι «δικεφάλων» - Δείτε βίντεο
Με το δίποντο αυτό οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν τις 4 σε πέντε ματς και έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην 1η θέση, έχοντας και οι δύο από 12 βαθμούς
Στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα θα... διανυκτερεύσει ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη του με 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8) επί της ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. O «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 12 βαθμούς, όσους μετρά και ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του με 3-2 επί του ΖΑΟΝ. Πάντως. ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς, έχει αγώνα λιγότερο, καθώς αύριο (16/11), οι «ερυθρόλευκες» υποδέχονται τον Πανιώνιο.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-1 στα σετ, αλλά της έλλειψε η πρώτη σκόρερ της, Ντιουφ, και τη νίκη πήρε στο τάι μπρέικ στη Μίκρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Σε αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Volleyleague Γυναικώ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)
ΑΟ Θήρας - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)
Θέτις - Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)
ΠΑΟΚ - AEK 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)
Μαρκόπουλο - Μίλων 16/11
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 16/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)
Η ΑΕΚ προηγήθηκε με 0-1 στα σετ, αλλά της έλλειψε η πρώτη σκόρερ της, Ντιουφ, και τη νίκη πήρε στο τάι μπρέικ στη Μίκρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Σε αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Volleyleague Γυναικώ, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
Παναθηναϊκός - ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)
ΑΟ Θήρας - Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)
Θέτις - Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)
ΠΑΟΚ - AEK 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)
Μαρκόπουλο - Μίλων 16/11
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 16/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (ΣΕ 5 ΑΓΩΝΕΣ)
ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘΜΟΙ
ΠΑΟΚ 14-6 12
Παναθηναϊκός 15-6 12
Ολυμπιακός 11-4 10 -4αγ.
ΖΑΟΝ 11-9 9
ΑΟ Θήρας 10-9 7
Θέτις Βούλας 11-11 7
Πανιώνιος 8-8 7 -4αγ.
Μαρκόπουλο 10-9 6 -4αγ.
Μίλωνας 8-11 6 -4αγ.
ΑΕΚ 10-12 6
Ηλυσιακός 5-14 2
Άρης 0-15 0
ΠΑΟΚ 14-6 12
Παναθηναϊκός 15-6 12
Ολυμπιακός 11-4 10 -4αγ.
ΖΑΟΝ 11-9 9
ΑΟ Θήρας 10-9 7
Θέτις Βούλας 11-11 7
Πανιώνιος 8-8 7 -4αγ.
Μαρκόπουλο 10-9 6 -4αγ.
Μίλωνας 8-11 6 -4αγ.
ΑΕΚ 10-12 6
Ηλυσιακός 5-14 2
Άρης 0-15 0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα