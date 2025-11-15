Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Πρώτη νίκη για την Εθνική γυναικών στα προκριματικά του EuroBasket, 101-84 εκτός έδρας τη Βόρεια Μακεδονία - Βίντεο
Η Ελλάδα κυνηγάει την πρόκριση στο Eurobasket 2027 - Στους 23 πόντους η Χριστινάκη, στους 22 η Φασούλα
Η Εθνική Γυναικών έκανε την πρώτη της νίκη στην προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 με το 101-84 επί της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια. Το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι γι’ αυτό το πρώτο παράθυρο η ελληνική ομάδα θα το δώσει στην Γκεντόφτε με αντίπαλο την Δανία (18/11, 19.30).
Η Ελλάδα μπήκε στο παιχνίδι με 3/3 τρίποντα από Χριστινάκη, Σπανού και Κριμίλη, που την βοήθησαν να φτάσει στο 4-11 (2’).
Η συνέχεια όμως δεν ήταν αντίστοιχη με την γηπεδούχο ομάδα να πλησιάζει, να προσπερνά (12-11, 3’25’’) και να φτάνει στο +4 (18-14, 6’30’’) με την Στογιανόφσκα να ευστοχεί δύο φορές από τα 6μ75. Η αντίπαλος της Εθνικής Ομάδας χρησιμοποίησε και την γραμμή της φιλανθρωπίας, από την ομάδα είχε 6/7 βολές σε αντίθεση με 1/6 της Ελλάδας. Από τη γραμμή πήρε μια ανάσα επιθετικά και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τη Φασούλα να μετρά 3 /4 για το 21-19 (8’). Δύο λεπτά πριν την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου η Σαμ Γαλανόπουλος πάτησε στο παρκέ, στην πρώτη της παρουσία με τα γαλανόλευκα, ενώ Χριστινάκη και Λούκα έφεραν το παιχνίδι στα ίσια (23-23, 9’25’’).
Η Λούκα ήταν αυτή που έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα με ένα ακόμη σουτ από μέση απόσταση (23-25, 10’15’’) με την Χριστινάκη να γίνεται διψήφια, την Γαλανόπουλος να μοιράζει τελικές πάσες και την Τσινέκε να οδηγεί στο +10 (25-35, 12’30’’). Καρλάφτη και Σπανού ακολούθησαν για το 29-40 (15’10’’). Οι διεθνείς που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν σημαντικές βοήθειες με την Μποσγανά να διαμορφώνει το 36-50 (17’45”). H Φασούλα έγινε κι αυτή διψήφια, όπως νωρίτερα και η Σπανού, δίνοντας και την ασίστ στην Παυλοπούλου για το 39-57 (19’30”). Λίγο πριν την συμπλήρωση του εικοσαλέπτου η διαφορά έφτασε στο +20 από τα χέρια της Μποσγανά από τη γραμμή (39-59).
Η άμυνα έδωσε τον τόνο και με την επιστροφή στο παρκέ για το δεύτερο μισό του αγώνα με την διαφορά να φτάνει από το τρίποντο της Χριστινάκη στο +17 (45-72, 25′). Η οικοδέσποινα προσπάθησε να επιστρέψει και κατάφερε να μειώσει στους 15 (59-74, 28’40”). Πέντε συνεχόμενοι πόντοι της Μποσγανά έδωσαν μια λύση επιθετικά (59-79, 29’40”) με την Χατζηλεοντή να νικά το χρόνο για το 59-81 της τρίτης περιόδου.
Η απόσταση μειώθηκε για μία ακόμη φορά (77-88, 35’25”) με την Χέμπε να έχει πάρει το ρόλο της δημιουργού, φτάνοντας στις πέντε ασίστ για την ομάδα της. H Φασούλα ήταν εκεί για το 77-90 (36’10”), αλλά η γηπεδούχος ομάδα με το τρίποντο της Στογιανόφσκα πλησίασε στους οχτώ, δίνοντας μονοψήφια τιμή στην διαφορά (82-90, 36’50”). Η Σπανού απάντησε κι αυτή με τρίποντο (82-93, 37’45”) με την Φασούλα να ακολουθεί για το +13 (82-95, 38’30”) και το +15 (84-99, 39’30”) και την Χριστινάκη να υπογράφει την… κατοστάρα και το 84-101.
Διαιτητές: Πρακς (Ουγγαρία), Στογιάνοβα (Βουλγαρία), Τομάσοβιτς (Σλοβακία)
Δεκάλεπτα: 23-23, 39-59, 59-81, 84-101
Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 3 (1), Μποσγανά 11 (1), Παυλοπούλου 7 (1), Τσινέκε 2, Γαλανόπουλος 7 (1), Λούκα 6, Σπανού 15 (3), Χατζηλεοντή 3, Χριστινάκη 23 (3), Φασούλα 22, Καρλάφτη 2
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα Στ’ Ομίλου
12/11
Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78
Ελλάδα-Κροατία 73-76
15/11
Κροατία-Δανία 77-89
Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101
18/11
19.00 Κροατία-Βόρεια Μακεδονία
19.30 Δανία-Ελλάδα
11/3
Κροατία – Ελλάδα
Δανία-Βόρεια Μακεδονία
14/3
Δανία-Κροατία
Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία
17/3
Ελλάδα-Δανία
Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Η κατάταξη
1.Ελλάδα 1-1 3
2.Δανία 1-1 3
3.Κροατία 1-1 3
4.Βόρεια Μακεδονία 1-1 3
