Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Που θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στη Σκωτία
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Που θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής κόντρα στη Σκωτία
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές αναμετρήσεις
Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, τα ματς της Basket League και οι κατατακτήριες δοκιμές στο Moto GP, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11/2025):
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο
14:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/11/2025):
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:00 Novasports 6HD DP World Tour Championship 3η μέρα, Ντουμπάι
13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο
14:00 Action 24 Μακεδονικός Νεάπολης – Αναγέννηση Καρδίτσας Greek Super League 2
14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)
16:00 Novasports Prime Καζακστάν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα Ιαπωνική – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΑΕΚ Stoiximan GBL
19:00 Novasports Start Κύπρος – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 3HD Λιχτενστάιν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Τουρκία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Γεωργία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο DAIKIN Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζίλιγχαμ – Κρόουλι EFL League Two
19:45 Mega News Ολυμπιακός – Κασάνο EHF European Cup Χάντμπολ
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
21:45 Novasports Prime Δανία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 ALPHA Ελλάδα – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Βαλένθια (Tissot Sprint)
16:00 Novasports Prime Καζακστάν – Βέλγιο UEFA World Cup Qualifiers
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μύκονος betsson – Πανιώνιος Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Καρδίτσα Ιαπωνική – Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – ΑΕΚ Stoiximan GBL
19:00 Novasports Start Κύπρος – Αυστρία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 3HD Λιχτενστάιν – Ουαλία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 2HD Τουρκία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports 1HD Γεωργία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φούσε Βερολίνου – Κίελο DAIKIN Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζίλιγχαμ – Κρόουλι EFL League Two
19:45 Mega News Ολυμπιακός – Κασάνο EHF European Cup Χάντμπολ
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Nitto ATP Finals 2025
21:45 Novasports Prime Δανία – Λευκορωσία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ρουμανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Σλοβενία – Κόσοβο UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Ελβετία – Σουηδία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 ALPHA Ελλάδα – Σκωτία UEFA World Cup Qualifiers
Ειδήσεις σήμερα:
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Οι χώρες με τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Τουρκία
Υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση αναμένεται φέτος για τη γρίπη – Αναγκαίος ο εμβολιασμός, λένε οι ειδικοί
Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα