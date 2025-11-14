Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος

Απαντήσεις για όλους και για όλα και φυσικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος.



Όπως έγινε γνωστό ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει στους διευθυντές έξι αθλητικών ιστοσελίδων για θέματα της ομάδας αλλά και για το νέο γήπεδο.



Η συζήτηση θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΚΑΪ Hybrid.



Συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης και ερωτήσεις θα κάνουν οι διευθυντές των ιστοσελίδων: gazzetta, sport24, athletiko, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, SDNA καθώς και της ΕΡΑ Σπορ.









Ειδήσεις σήμερα:



Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα



Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο



«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο

