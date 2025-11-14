Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος
Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 21:30 από τον τον ΣΚΑΪ Hybrid
Απαντήσεις για όλους και για όλα και φυσικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος.
Όπως έγινε γνωστό ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει στους διευθυντές έξι αθλητικών ιστοσελίδων για θέματα της ομάδας αλλά και για το νέο γήπεδο.
Η συζήτηση θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΚΑΪ Hybrid.
Συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης και ερωτήσεις θα κάνουν οι διευθυντές των ιστοσελίδων: gazzetta, sport24, athletiko, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, SDNA καθώς και της ΕΡΑ Σπορ.
