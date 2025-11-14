Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος
SPORTS
Γιάννης Αλαφούζος Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος

Η συνέντευξη θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 21:30 από τον  τον ΣΚΑΪ Hybrid 

Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος
1 ΣΧΟΛΙΟ

Απαντήσεις για όλους και για όλα και φυσικά για τη νέα εποχή στην οποία μπαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να δώσει το βράδυ της Κυριακής ο Γιάννης Αλαφούζος.

Όπως έγινε γνωστό ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα μιλήσει στους διευθυντές έξι αθλητικών ιστοσελίδων για θέματα της ομάδας αλλά και για το νέο γήπεδο. 

Η συζήτηση θα αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΣΚΑΪ Hybrid. 

Συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Βόγλης και ερωτήσεις θα κάνουν οι διευθυντές των ιστοσελίδων: gazzetta, sport24, athletiko, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, SDNA καθώς και της  ΕΡΑ Σπορ.



Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι και πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω συμβόλαιο 4ετίας με τον λαό - Τι είπε για παιδεία, δημογραφικό και το βιβλίο του Τσίπρα

Η... μεγάλη απόδραση: Φώκια ξεφεύγει από τις όρκες πηδώντας στο σκάφος φωτογράφου, δείτε βίντεο

«Τα γόνατά μου κρέμονται από μία κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει η θρυλική Ολυμπιονίκης Μάριον Τζόουνς - Δείτε βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης