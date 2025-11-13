Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Συνομίλησε και με τον Γιώργο Λάνθιμο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χθες στο ΣΕΦ - Δείτε φωτογραφίες
Συνομίλησε και με τον Γιώργο Λάνθιμο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χθες στο ΣΕΦ - Δείτε φωτογραφίες
Ο γνωστός σκηνοθέτης πλησίασε και μίλησε με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις, έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Πίσω τους βρέθηκαν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος (αριστερά) και ο Κρις Μαραφάτσος (δεξιά), στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ εθεάθη να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο -γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού και του μπάσκετ.
Αργότερα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μεταφέρθηκε στα court seats και παρακολούθησε το παιχνίδι από πολύ κοντά.
