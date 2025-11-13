Συνομίλησε και με τον Γιώργο Λάνθιμο η Κίμπερλι Γκιλφόιλ χθες στο ΣΕΦ - Δείτε φωτογραφίες

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague

, έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,

.

Χαμογελαστή και ευδιάθετη,

χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.





Πίσω τους βρέθηκαν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος (αριστερά) και ο Κρις Μαραφάτσος (δεξιά), στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ εθεάθη να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο -γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού και του μπάσκετ.



Αργότερα όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μεταφέρθηκε στα court seats και παρακολούθησε το παιχνίδι από πολύ κοντά.



