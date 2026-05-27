Πανελλαδικές 2026: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων, το πρόγραμμα, οι βαθμολογίες και οι βάσεις
Περίπου 80.000 υποψήφιοι των ΓΕΛ και ακόμη 20.000 των ΕΠΑΛ θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Δύο ημέρες απομένουν για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με περίπου 100.000 υποψηφίους από όλη τη χώρα να μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική δοκιμασία της χρονιάς.
Οι εξετάσεις για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων ξεκινούν στις 29 Μαΐου, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα και οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων.
Το υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με τις αρμόδιες επιτροπές να έχουν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Στόχος, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, είναι η ομαλή λειτουργία όλων των εξεταστικών κέντρων και η αποφυγή τεχνικών ή οργανωτικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Φέτος, περίπου 80.000 υποψήφιοι των ΓΕΛ και ακόμη 20.000 των ΕΠΑΛ θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας. Το ενδιαφέρον παραμένει υψηλό για τις σχολές με αυξημένη επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά και για τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές, όπου οι διαθέσιμες θέσεις παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Συγκεκριμένα, για τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπονται 83 θέσεις, για τη Σχολή Αστυφυλάκων 900 θέσεις — μειωμένες κατά 100 σε σχέση με πέρσι —, ενώ για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος διατίθενται 24 θέσεις και για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 100 θέσεις. Παράλληλα, στην Πυροσβεστική Ακαδημία προβλέπονται 70 θέσεις για τη Σχολή Αξιωματικών και 260 για τη Σχολή Πυροσβεστών.
Η κ. Ζαχαράκη χαρακτήρισε τις Πανελλαδικές «μια σημαντική αλλά όχι καθοριστική εξέταση για ολόκληρη τη ζωή των παιδιών», επισημαίνοντας ότι ακόμη και μία δύσκολη ημέρα ή ένα μάθημα που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ένας υποψήφιος, δεν ακυρώνει τη συνολική προσπάθεια ετών. «Ακόμη κι αν σε ένα μάθημα δεν πάει καλά κάποιος μαθητής, συνεχίζει την επόμενη ημέρα και δίνει τον καλύτερό του εαυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία.
Παράλληλα, ειδικοί ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικοί συνιστούν στους υποψηφίους να αποφύγουν την υπερβολική πίεση τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις, δίνοντας έμφαση στη σωστή ξεκούραση, την καλή διατροφή και τη διαχείριση του άγχους.
Υπενθυμίζεται, ότι με πρωτοβουλία της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε πρόσφατα Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης στην τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου ψυχολόγοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της χώρας αλλά και του Υπουργείου Υγείας, παρέχουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις, για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί έως και την 30η Ιουνίου 2026.
Το βασικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
-Παρασκευή 29 Μαΐου 2026: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
-Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία
Ψυχραιμία συνιστά η υπουργός Παιδείας στους υποψηφίουςΜήνυμα ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης προς τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους έστειλε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιεί συνεχείς συσκέψεις με υπηρεσιακούς παράγοντες για την προετοιμασία των εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός θα βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο του υπουργείου καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών, ενώ προγραμματίζονται και επισκέψεις σε εξεταστικά κέντρα, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την εξέλιξη της διαδικασίας.
Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, οι εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας.
-Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
-Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική, Οικονομία
Από 2 έως 16 Ιουνίου 2026: Μαθήματα ειδικότητας
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και οι πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα ακολουθήσουν μέσα στον Ιούνιο.
Ως ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί η 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες το αργότερο έως τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για τα περισσότερα μαθήματα είναι τρίωρη.
Οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.
Σημειώνεται, ότι το 2025 οι βαθμολογίες ανακοινώθηκαν στις 26 Ιουνίου και οι βάσεις εισαγωγής στις 24 Ιουλίου.
Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ:-Σάββατο 30 Μαΐου 2026: Νέα Ελληνικά
Πότε θα ανακοινωθούν βαθμολογίες και βάσειςΣύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται προς τα τέλη Ιουλίου, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές.
