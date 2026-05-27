Κατρούγκαλος: Η Κίνα έδωσε $100.000 στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα δικαιώματα, δεν συνδέεται με την εμφάνισή μου σε παρουσίαση βιβλίου του Σι Τζινπίνγκ

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο οποίος από το 2024 έχει πάρει θέση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ, απάντησε για ανάρτηση της ΜΚΟ UN Watch

ΜΚΟ UN Watch σύμφωνα με την οποία έλαβε 100.000 δολάρια από την



«Δεν ισχύει το δημοσίευμα. Ο



Σι Τζινπίνγκ στην Ελλάδα λέγοντας «είμαστε καλεσμένοι εγώ, ο κ. Τραγάκης από τη ΝΔ και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου. Είναι εντελώς ασύνδετα τα γεγονότα, ούτε ο κ. Τραγάκης ούτε εγώ πήρα χρήματα για να πάμε».



Εξήγησε ότι τα χρήματα δόθηκαν από την Κίνα γιατί «θέλει να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί και να παρουσιαστεί ως δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα».



«Δεν εκπλήσσομαι ιδιαίτερα για την ανάρτηση. Το UN Watch είναι μια ψευδο-ΜΚΟ του Ισραήλ που συμμετέχει σε οργανωμένη εκστρατεία κατά του ΟΗΕ και συμμετέχει σε ένα δίκτυο παραπληροφόρησης» κατέληξε ο Γιώργος Κατρούγκαλος.







Στην επίμαχη ανάρτηση το UN Watch υποστήριξε ότι ο κ. Κατρούγκαλος φέρεται να έλαβε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό το 2025, την χρονιά που μίλησε με κολακευτικά λόγια για το Σι Τζινπίνγκ και το «όραμα του ανοιχτού πνεύματος και του διαλόγου» του Κινέζου πολιτικού.



Αναλυτικά η ανάρτηση



George Katrougalos, a former Greek foreign minister serving as the UN expert “on a democratic and equitable international order,” received $100,000 from China in 2025 — the same year he praised Xi Jinping’s book and the Chinese dictator’s “vision of openness and dialogue.” pic.twitter.com/CCh6IU1wbV — UN Watch (@UNWatch) May 26, 2026 Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση του UN Watch γίνεται αναφορά σε ταξίδι που έκανε τον Νοέμβριο του 2025 ο Γιώργος Κατρούγκαλος στο Ιράν.



«Τον Νοέμβριο του 2025, ο Κατρούγκαλος ταξίδεψε στην Τεχεράνη και συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του ιρανικού καθεστώτος, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι. Οι δύο εξέφρασαν τη λύπη τους για τα "εγκλήματα" του Ισραήλ και των ΗΠΑ», αναφέρει η ανάρτηση.



Σημειώνεται ότι το UN Watch είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Σκοπός της είναι να παρακολουθεί και να αξιολογεί το έργο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), βάσει των αρχών του Χάρτη του.

27.05.2026, 10:16