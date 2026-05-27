Τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων, έφτασαν 110 άτομα μέσα σε λίγες ώρες
Τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων, έφτασαν 110 άτομα μέσα σε λίγες ώρες
Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της δύναμης Frontex εντόπισε το σκάφος να πλέει στην περιοχή
Σε τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις προχώρησαν οι Aρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή μέσων της δύναμης FRONTEX και μη επανδρωμένων αεροσκαφών διασώζοντας 110 μετανάστες.
Ειδικότερα,
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άλλη μια επιχείρηση περισυλλογής 41 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, κάτω από τον πλήρη συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς 41 αλλοδαπών στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, μετά τον εντοπισμό της λέμβου στην οποία επέβαιναν σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της δύναμης Frontex εντόπισε το σκάφος να πλέει στην περιοχή. Αμέσως, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έθεσε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο περισυλλογής.
Στην περιοχή έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή παραπλεόντων πλοίων για την ασφαλή μετεπιβίβαση των ατόμων.
Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε σημαντική απόσταση από την ακτή, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με δυτικούς ανέμους εντάσεως μόλις 2 Μποφόρ.
Στο δεύτερο περιστατικό 32 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης. Παράλληλα, 37 άτομα μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
Οι περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Ειδικότερα,
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε άλλη μια επιχείρηση περισυλλογής 41 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, κάτω από τον πλήρη συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μεταφοράς 41 αλλοδαπών στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, μετά τον εντοπισμό της λέμβου στην οποία επέβαιναν σε απόσταση 37 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κρήτης.
Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της δύναμης Frontex εντόπισε το σκάφος να πλέει στην περιοχή. Αμέσως, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) έθεσε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο περισυλλογής.
Στην περιοχή έσπευσε άμεσα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή παραπλεόντων πλοίων για την ασφαλή μετεπιβίβαση των ατόμων.
Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε σημαντική απόσταση από την ακτή, οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές, με δυτικούς ανέμους εντάσεως μόλις 2 Μποφόρ.
Στο δεύτερο περιστατικό 32 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι Αγίας Γαλήνης. Παράλληλα, 37 άτομα μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Νωρίτερα στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 50 αλλοδαπών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
Οι περίπου 50 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα