Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague - Βίντεο
O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague - Βίντεο
Έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί ο Κώστας Σλούκας
Ιστορία έγραψε στο παιχνίδι της Παρί με τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας.
Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο πρώτος Έλληνας σε εύστοχα τρίποντα στη Euroleague αφήνοντας πίσω του και εκτός δεκάδας τον προπονητή του πλέον στην Εθνική, τον Βασίλη Σπανούλη.
Ο V-Span έχει 518 τρίποντα σε 358 παιχνίδια ενώ ο Κώστας Σλούκας έφτασε τα 519 σε 436 ματς και συνεχίζει...
Ο Σλούκας είναι πλέον στην κορυφαία δεκάδα και κυνηγάει τον Σέι Λάρκιν που έχει 584. Πρώτος είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 690.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο πρώτος Έλληνας σε εύστοχα τρίποντα στη Euroleague αφήνοντας πίσω του και εκτός δεκάδας τον προπονητή του πλέον στην Εθνική, τον Βασίλη Σπανούλη.
The @Paobcgr captain is on FIRE 🔥— EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2025
3/3 from beyond the arc within less than 8 min for @kos_slou! 🎯#RivalrySeries pic.twitter.com/RB14pYlO0A
Ο V-Span έχει 518 τρίποντα σε 358 παιχνίδια ενώ ο Κώστας Σλούκας έφτασε τα 519 σε 436 ματς και συνεχίζει...
Ο Σλούκας είναι πλέον στην κορυφαία δεκάδα και κυνηγάει τον Σέι Λάρκιν που έχει 584. Πρώτος είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 690.
Δείτε ΕΔΩ βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα