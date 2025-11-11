O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague - Βίντεο
Κώστας Σλούκας Βασίλης Σπανούλης Euroleague Παναθηναϊκός

O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague - Βίντεο

Έγραψε ιστορία στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί ο Κώστας Σλούκας

O Σλούκας ξεπέρασε τον Σπανούλη κι έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στη Euroleague - Βίντεο
Ιστορία έγραψε στο παιχνίδι της Παρί με τον Παναθηναϊκό ο Κώστας Σλούκας. 

Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο πρώτος Έλληνας σε εύστοχα τρίποντα στη Euroleague αφήνοντας πίσω του και εκτός δεκάδας τον προπονητή του πλέον στην Εθνική, τον Βασίλη Σπανούλη. 




Ο V-Span έχει 518 τρίποντα σε 358 παιχνίδια ενώ ο Κώστας Σλούκας έφτασε τα 519 σε 436 ματς και συνεχίζει... 

Ο Σλούκας είναι πλέον στην κορυφαία δεκάδα και κυνηγάει τον Σέι Λάρκιν που έχει 584. Πρώτος είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 690. 

