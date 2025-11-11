Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Ο Ανδρέας Τεττέη υποψήφιος για το FIFPRO Merit Awards 2025, ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού
Τα FIFPRO Merit Awards 2025 είναι ένας θεσμός που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου
Το τελευταίο τριήμερο σίγουρα θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμα του Ανδρέα Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός της Κηφισιάς μετά την πρώτη κλήση του στην Εθνική ανδρών από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενημερώθηκε ότι είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, με την ιδιότητα του Πρεσβευτή κατά του Ρατσισμού.
Την είδηση έκανε γνωστή ο ΠΣΑΠΠ, μέλος της FIPRO, ενώ τα συγκεκριμένα βραβεία δίνονται κάθε χρόνο σε ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:
«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, ανακοινώνουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη, Πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.
Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις κατηγορίες:
Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.
Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.
Player Voice: Για τη χρήση της φωνής των παικτών, ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.
Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη Γενική Συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18–20 Νοεμβρίου 2025.
Συγχαρητήρια Ανδρέα για την υποψηφιότητά σου και για το παράδειγμα που δίνεις. Τόσο ως αθλητής όσο και ως άνθρωπος!»
