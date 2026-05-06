Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στην Πάτρα, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία
Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μόνο η κουζίνα του καταστήματος υπέστη υλικές ζημιές
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) σε κατάστημα εστίασης, στην οδό Κορίνθου κοντά στην Ελ. Βενιζέλου, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ζήτησαν από τους κατοίκους των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται το μαγαζί, να κατέβουν προληπτικά.
Λίγο αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ μόνο η κουζίνα του καταστήματος υπέστη υλικές ζημιές.
Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς διεξάγει το αρμόδιο ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.
