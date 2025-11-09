Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Τέλος ο Πενιαρόγια από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα
Μετά την τρίτη διαδοχική ήττα και τη βαριά ήττα από τη Χιρόνα, η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε την απομάκρυνση του Καταλανού τεχνικού
Η τρίτη συνεχόμενη ήττα της Μπαρτσελόνα, και μάλιστα με βαρύ σκορ από τη Χιρόνα (96-78), αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Ζοάν Πενιαρόγια, ο οποίος αποτελεί πλέον παρελθόν από τον πάγκο των «μπλαουγκράνα».
Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε την απομάκρυνσή του αμέσως μετά το παιχνίδι στο Φονταζάου, έπειτα από νέα απογοητευτική εμφάνιση που αποκάλυψε ξανά τις σοβαρές αμυντικές αδυναμίες του συνόλου. Μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης, την τεχνική καθοδήγηση θα αναλάβει προσωρινά ο συνεργάτης του, Όσκαρ Ορεγιάνα.
Η ήττα από τη Χιρόνα ήρθε να προστεθεί στα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (92-101) και τη Μούρθια (78-81), αυξάνοντας την πίεση προς τον Καταλανό τεχνικό. Μάλιστα, η εικόνα της ομάδας στο ντέρμπι με τη Ρεάλ, παρουσία του προέδρου Τζοάν Λαπόρτα, είχε ήδη προκαλέσει έκτακτη σύσκεψη κορυφής για την πορεία της μπασκετικής Μπαρτσελόνα.
Αν και αρχικά είχε αποφασιστεί να δοθεί χρόνος και να ενισχυθεί το ρόστερ, η νέα βαριά ήττα οδήγησε τελικά στην απόφαση για άμεση αλλαγή προπονητή, ύστερα και από εισήγηση του υπεύθυνου της ομάδας, Ζοζέπ Κουμπέις. Ο Πενιαρόγια, εμφανώς απογοητευμένος, φέρεται να είχε συνομιλία στους διαδρόμους του γηπέδου με τον Χουάν Κάρλος Ναβάρο και τον Μάριο Φερνάντεθ, οι οποίοι επίσης έδειχναν αποκαρδιωμένοι.
Το χρονικό σημείο της απόφασης δεν είναι ιδανικό, καθώς η Μπαρτσελόνα έχει μπροστά της «διπλή εβδομάδα» στην Ευρωλίγκα, με πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου.
Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, επικρατέστερος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία θεωρείται ο Τσάβι Πασκουάλ, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Ο 51χρονος τεχνικός, που είχε οδηγήσει τον Μπαρτσελόνα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2010, εμφανίζεται θετικός σε ένα comeback, ωστόσο απαιτεί μακροχρόνιο συμβόλαιο και ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για το αγωνιστικό πλάνο και τη στελέχωση της ομάδας. Στα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι και του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
