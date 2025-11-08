Βραζιλία: Εκτός ο Πιάστρι από το Σπριντ στο Ιντερλάγκος και «χαρίζει» το πρωτάθλημα στον Νόρις

Κλείσιμο

Αναπάντεχη εξέλιξη είχε ο αγώνας Σπριντ του πρωταθλήματος της Formula 1, με πολλαπλές εξόδους στον ίδιο γύρο και τον Όσκαρ Πιάστρι να βρίσκεται εκτός αγώνα.Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας ξεκίνησε με την πίστα του Ιντερλάγκος να είναι νωπή από τη βροχή που προηγήθηκε - και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό για την εξέλιξή του. Παρότι η εκκίνηση έγινε χωρίς σοβαρά συμβάντα, στον 7ο γύρο του αγώνα ο Όσκαρ Πιάστρι έχασε τον έλεγχο της McLaren και έπεσε με δύναμη στις μπαριέρες.Αμέσως μετά και στην ίδια στροφή -και προτού οι άνθρωποι της πίστας μπορέσουν να αντιδράσουν- είχαν έξοδο οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Φράνκο Κολαπίντο. Η διέυθυνση του αγώνα δεν είχε άλλη επιλοφή από το να διακόψει το Σπριντ με κόκκινη αημαία και όλοι οι οδηγοί που συνέχιζαν επέστρεψαν στα pit.Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα στη μάχη του τίτλου για τον Πιάστρι, καθώς τη στιγμή της διακοπής ο Λάντο Νόρις βρισκόταν στην 1η θέση και ήταν το φαβορί για να κερδίσει τον αγώνα και να πάρει τους 8 βαθμούς.Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκε ο Αγώνας Σπριντ του GP Βραζιλίας για τον Γκάρμπριελ Μπορτολέτο. Ο Βραζιλιάνος οδηγός της Sauber είχε ένα πολύ τρομακτικό ατύχημα στον τελευταίο γύρο που τον έβγαλε εκτός μάχης.Ο Μπορτολέτο ήταν στην 11η θέση και έδινε μάχη με τον Άλεξ Άλμπον της Williams. Θέλοντας να δώσει χαρά στους συμπατριώτες του, επιχείρησε να κάνει μια τολμηρή βουτιά στην εσωτερική της στροφής 1. Όμως το πίσω μέρος αποσταθεροποιήθηκε και ο Βραζιλιάνος έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του.Ως αποτέλεσμα προσέκρουσε με πολλά χιλιόμετρα στον εσωτερικό τοίχο της στροφής 1 πριν καταλήξει στον τοίχο στην έξοδο διαφυγής της στροφής 1.