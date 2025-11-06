«Forza Achi»: Μπασκόνια και Βίρτους ενώθηκαν σε ένα μήνυμα ζωής για τον Πολονάρα
SPORTS
Ακίλε Πολονάρα Βίρτους Μπολόνια Μπασκόνια

«Forza Achi»: Μπασκόνια και Βίρτους ενώθηκαν σε ένα μήνυμα ζωής για τον Πολονάρα

Συγκινητική πρωτοβουλία πριν το τζάμπολ της EuroLeague, με κοινό πανό στήριξης στον Ιταλό φόργουορντ που μάχεται με τη λευχαιμία

«Forza Achi»: Μπασκόνια και Βίρτους ενώθηκαν σε ένα μήνυμα ζωής για τον Πολονάρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγο πριν από το τζάμπολ της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, η μπασκετική Ευρώπη είδε μια σπάνια στιγμή ενότητας και αλληλεγγύης: οι παίκτες της Μπασκόνια και της Βίρτους Μπολόνια παρατάχθηκαν μαζί στο κέντρο, κρατώντας πανό με το μήνυμα «Forza Achi», ως δημόσια δήλωση στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μια σκληρή μάχη με τη λευχαιμία. Η συμβολική κίνηση των δύο πρώην ομάδων του Ιταλού φόργουορντ ξεπέρασε τα όρια του ανταγωνισμού, υπενθυμίζοντας πως κάποιες αναμετρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το παιχνίδι.

Η συγκίνηση στις εξέδρες ήταν διάχυτη, με φιλάθλους και των δύο συλλόγων να χειροκροτούν παρατεταμένα, ενισχύοντας το κύμα υποστήριξης προς τον 34χρονο διεθνή, που έχει ήδη περάσει από κύκλους χημειοθεραπείας και μεταμόσχευση μυελού των οστών, συνεχίζοντας με αξιοθαύμαστη δύναμη την αποκατάστασή του.


Ειδήσεις σήμερα:

Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ

Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων

Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης