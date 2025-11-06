Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
«Forza Achi»: Μπασκόνια και Βίρτους ενώθηκαν σε ένα μήνυμα ζωής για τον Πολονάρα
Συγκινητική πρωτοβουλία πριν το τζάμπολ της EuroLeague, με κοινό πανό στήριξης στον Ιταλό φόργουορντ που μάχεται με τη λευχαιμία
Λίγο πριν από το τζάμπολ της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague, η μπασκετική Ευρώπη είδε μια σπάνια στιγμή ενότητας και αλληλεγγύης: οι παίκτες της Μπασκόνια και της Βίρτους Μπολόνια παρατάχθηκαν μαζί στο κέντρο, κρατώντας πανό με το μήνυμα «Forza Achi», ως δημόσια δήλωση στήριξης στον Ακίλε Πολονάρα, που δίνει μια σκληρή μάχη με τη λευχαιμία. Η συμβολική κίνηση των δύο πρώην ομάδων του Ιταλού φόργουορντ ξεπέρασε τα όρια του ανταγωνισμού, υπενθυμίζοντας πως κάποιες αναμετρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από το παιχνίδι.
Η συγκίνηση στις εξέδρες ήταν διάχυτη, με φιλάθλους και των δύο συλλόγων να χειροκροτούν παρατεταμένα, ενισχύοντας το κύμα υποστήριξης προς τον 34χρονο διεθνή, που έχει ήδη περάσει από κύκλους χημειοθεραπείας και μεταμόσχευση μυελού των οστών, συνεχίζοντας με αξιοθαύμαστη δύναμη την αποκατάστασή του.
FORZA ACHI! @ilpupazzo33 🇮🇹🏀❤️ pic.twitter.com/GKCxZkWJuL— Baskonia (@Baskonia) November 6, 2025
