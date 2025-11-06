Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ο νέος Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ εκτελεί χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
SPORTS
ΚΑΕ Ολυμπιακός ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ο νέος Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ εκτελεί χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει, μέσω ανακοίνωσης, την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του 

Ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: Ο νέος Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ εκτελεί χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την αντικατάσταση του νέου αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, αφού όπως αναφέρουν οι ερυθρόλευκοι  εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ .Γιαννακόπουλου.


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Θλίψη και οργή προκαλεί η αποκάλυψη της πλούσιας αρθρογραφίας του νέου Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, Νικήτα Βελία, στο διαδίκτυο.

Ο νέος Αθλητικός Δικαστής, με σειρά επώνυμων δημόσιων αναρτήσεων και σχολίων του, καταφέρεται συστηματικώς κατά της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, των παικτών και των ιδιοκτητών της, ενώ παράλληλα εκτελεί και χρέη προστάτη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δ.Γιαννακόπουλου, από «επιθέσεις». Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των επίμαχων αναρτήσεων έχουν γίνει σε γνωστά οπαδικά sites (της ομάδας του Παναθηναϊκού), όπου ο Δικαστής είναι τακτικότατος επισκέπτης.

Πρόκειται για τον Αθλητικό Δικαστή που μόλις πρόσφατα, κατόπιν καταγγελίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός, απήλλαξε τον Δ. Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του αγώνα της 12.10.2025 μεταξύ των δύο ομάδων.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει την αγανάκτησή της για την τοποθέτηση του συγκεκριμένου Αθλητικού Δικαστή στον ΕΣΑΚΕ και απαιτεί την άμεση αντικατάστασή του.

Είναι αυτονόητο ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα προσφύγει στις αρμόδιες αρχές για τη διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων της και την τιμωρία σκανδαλωδών συμπεριφορών που εκθέτουν τη Δικαιοσύνη». 

Στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού προστίθενται και αυτά:

osfp_dikastis_8
osfp_dikastis_7
osfp_dikastis_6
osfp_dikastis_5
osfp_dikastis_4
osfp_dikastis_3
osfp_dikastis_21
osfp_dikastis_1



Ειδήσεις σήμερα:

Συνάντηση επτά κορυφαίων Ελλήνων εφοπλιστών με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν στο Ζάππειο

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη - Αρνείται τα πάντα

Φρίκη στο Τέξας: Γυναίκα κρατούνταν ημίγυμνη και αλυσοδεμένη σε αυλή σπιτιού - Φίλοι της τη βασάνιζαν για μήνες

 

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης