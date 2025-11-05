Αντετοκούνμπο: Θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό να παίζει με τους Σέλτικς

μίλησε στη

Mundo

Deportivo για αυτή την πιθανότητα ενώ τόνισε πως ήθελε να δει έναν αγώνα ανάμεσα στον πρωταθλητή NBA και στον πρωταθλητή της Euroleague.



Μάλιστα ανέφερε και την πρόταση του Εργκίν Αταμάν για έναν αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τους Σέλτικς το 2024 και τόνισε πως θα ήθελε να τον δει!

Το NBA ετοιμάζεται να εισέλθει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με μια νέα διοργάνωση η οποία θα είναι απέναντι στη Euroleague.Η Euroleague δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την εξέλιξη αλλά το NBA βλέπει ότι η Ευρώπη έχει προοπτικές κέρδους και είναι έτοιμο για το επόμενο βήμα.Τι λέει όμως γι' αυτό ένας από τους καλύτερους παίκτες του NBA;



«Δεν έχω ιδέα τι ακριβώς συμβαίνει, δεν το παρακολουθώ και τόσο. Προφανώς θα είναι δύσκολο για ομάδες από τις ΗΠΑ να παίξουν εκεί, όμως θα μπορούσαν να υπάρχουν δύο λίγκες που να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, να έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Ίσως ο καλύτερος σύλλογος από την Ευρώπη και ο καλύτερος από το ΝΒΑ να δίνουν έναν αγώνα το καλοκαίρι, για να φανεί ποια είναι η κορυφαία ομάδα στον κόσμο. Γιατί, πέρυσι, ο Εργκίν Αταμάν είχε πει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος» είπε αρχικά ο Αντετοκούνμπο και συνέχισε: «Ο Παναθηναϊκός είχε πει τότε ότι ήταν καλύτερος από τους Σέλτικς.



Θα μου άρεσε πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστόνη να παίζουν μεταξύ τους. Από την άλλη, είναι δύσκολο να συγχωνευτούν οι δύο λίγκες, αν ποτέ συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως, όπως είπα, μπορώ να φανταστώ δύο λίγκες που να συνυπάρχουν, να λειτουργούν παράλληλα, κάτι σαν NBA Europe, NBA εδώ στις ΗΠΑ και NBA Africa. Και τότε, ο νικητής κάθε διοργάνωσης θα μπορούσε να παίζει με τον άλλον για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο».