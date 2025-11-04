Γιαννακόπουλος: «Υπογράψαμε Μήτογλου, τα βρήκαμε με τον Σλούκα, μένει να πάρουμε έναν ψηλό»
Το story του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τις ανανεώσεις και τη μεταγραφή που έρχεται
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram αναφέρθηκε στις ανανεώσεις του Σλούκα και του Μήτογλου και στον σέντερ που έρχεται...
Το story του Γιαννακόπουλου
«Φρι, έλα να σου εξηγήσω κάτι. Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μήτογλου τσεκ. Τι άλλο μένει; Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο».
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr