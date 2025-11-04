Γιαννακόπουλος: «Υπογράψαμε Μήτογλου, τα βρήκαμε με τον Σλούκα, μένει να πάρουμε έναν ψηλό»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας

Γιαννακόπουλος: «Υπογράψαμε Μήτογλου, τα βρήκαμε με τον Σλούκα, μένει να πάρουμε έναν ψηλό»

Το story του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τις ανανεώσεις και τη μεταγραφή που έρχεται

Γιαννακόπουλος: «Υπογράψαμε Μήτογλου, τα βρήκαμε με τον Σλούκα, μένει να πάρουμε έναν ψηλό»
22 ΣΧΟΛΙΑ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε story του στο Instagram αναφέρθηκε στις ανανεώσεις του Σλούκα και του Μήτογλου και στον σέντερ που έρχεται... 

Το story του Γιαννακόπουλου

«Φρι, έλα να σου εξηγήσω κάτι. Τώρα μπορούμε να πάμε να αράξουμε. Υπογράψαμε τον Μήτογλου, τα βρήκαμε και με τον Σλούκα, να μείνει και ο Σλούκας. Μήτογλου τσεκ. Τι άλλο μένει; Μένει να πάρουμε έναν ψηλό που έχουμε 12 και είναι όλοι τραυματίες και να κάτσουμε να δούμε τον ήλιο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - Δεν έχει ζητήσει ούτε συγγνώμη, πρέπει να σαπίσει στη φυλακή, λέει η μητέρα της

Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ένοπλος αντάρτης στο Σουδάν εκτελεί εν ψυχρώ άοπλο και χαμογελά στην κάμερα

 

22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης