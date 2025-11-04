Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα στη θέση 5, φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας»
Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα στη θέση 5, φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τα προβλήματα και την πρόκληση απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, ενώ ο Κέντρικ Ναν τόνισε ότι οι “πράσινοι” είναι έτοιμοι παρά τις απουσίες
Στην κατάσταση του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο χαρακτήρισε «φορμαρισμένη ομάδα», αλλά και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός και ειδικά στη θέση «5» στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε πριν από την αναχώρηση της αποστολής για το Βελιγράδι, ενόψει της αυριανής (5/11, 21:00) αναμέτρησης για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να δηλώσει: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση "5". Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».
Από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο Κέντρικ Ναν που τόνισε ότι οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι, παρά τις απουσίες. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε:
- Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε αρκετούς παίκτες εκτός, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν, οπότε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με αυτοπεποίθηση. Έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».
- Για την έλλειψη παικτών στη θέση «5»: «Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να κερδίσουμε».
- Για το τι διαφορετικό θα έχει η ομάδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Μονακό: «Το physicality. Σε λίγα παιχνίδια φέτος το είχαμε. Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με up tempo ρυθμό, αλλά ξέρουμε τι κάνουν οι παίκτες τους, έχουμε προετοιμαστεί και πάμε για τη νίκη».
- Για την «καυτή» έδρα του Ερυθρού Αστέρα: «Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και σε κάθε κατοχή. Είμαστε ένα γκρουπ και παίζουμε όπου είναι να παίζουμε μαζί. Πρέπει να μην δώσουμε σημασία στις φωνές και να παίξουμε».
- Για τους παίκτες με αθλητικότητα που έχει ο Ερυθρός Αστέρας, όπως ο Μονέκε: «Μου αρέσουν οι παίκτες μου. Θα έπαιρνα τους παίκτες μου σε κάθε περίπτωση».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να δηλώσει: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα και μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένη. Ειδικότερα, μετά την έλευση του κόουτς Ομπράντοβιτς παίζει εξαιρετικά και έχει πάρει σημαντικές νίκες που την έχουν φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Εμείς, από την πλευρά μας, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση "5". Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παλέψουμε για τη νίκη σε μια δύσκολη έδρα».
Από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις ο Κέντρικ Ναν που τόνισε ότι οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι, παρά τις απουσίες. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε:
- Για τις απουσίες του Παναθηναϊκού: «Έχουμε αρκετούς παίκτες εκτός, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτούς που παίζουν, οπότε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά με αυτοπεποίθηση. Έχουν μια δυνατή ομάδα, αλλά είμαστε έτοιμοι».
- Για την έλλειψη παικτών στη θέση «5»: «Είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει να βρούμε λύση. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών και πρέπει να κερδίσουμε».
- Για το τι διαφορετικό θα έχει η ομάδα σε σχέση με το ματς κόντρα στη Μονακό: «Το physicality. Σε λίγα παιχνίδια φέτος το είχαμε. Αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα με up tempo ρυθμό, αλλά ξέρουμε τι κάνουν οι παίκτες τους, έχουμε προετοιμαστεί και πάμε για τη νίκη».
- Για την «καυτή» έδρα του Ερυθρού Αστέρα: «Προσπαθώ να συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και σε κάθε κατοχή. Είμαστε ένα γκρουπ και παίζουμε όπου είναι να παίζουμε μαζί. Πρέπει να μην δώσουμε σημασία στις φωνές και να παίξουμε».
- Για τους παίκτες με αθλητικότητα που έχει ο Ερυθρός Αστέρας, όπως ο Μονέκε: «Μου αρέσουν οι παίκτες μου. Θα έπαιρνα τους παίκτες μου σε κάθε περίπτωση».
Ειδήσεις σήμερα:
Παραιτείται ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας - Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου, προαναγγελία αποφάσεων το μεσημέρι
«Του έστησαν καρτέρι, εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου» - Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη περιγράφει πώς έγινε το φονικό στα Βορίζια
Ξέφυγε στους πανηγυρισμούς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το σουτ νίκης του και ο Θανάσης έτρεξε να του φωνάξει «ήρεμα ρε φίλε...» - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα