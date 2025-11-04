Αταμάν: «Έχουμε πολλά προβλήματα στη θέση 5, φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τα προβλήματα και την πρόκληση απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, ενώ ο Κέντρικ Ναν τόνισε ότι οι “πράσινοι” είναι έτοιμοι παρά τις απουσίες