Οι ομάδες της Premier League προσέλαβαν πρώην μαχητές του MMA για να προστατεύσουν τα σπίτια των ποδοσφαιριστών τους

Τα τελευταία χρόνια οι ληστείες στις πολυτελείς κατοικίες των ποδοσφαιριστών της Premier League είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο με τις αρχές να αδυνατούν να βρουν λύσεις και τις ομάδες μαζί με τους ποδοσφαιριστές να είναι σε απόγνωση.Μία από τις τελευταίες λύσεις που αποφάσισαν να δοκιμάσουν σύλλογος της Premier League σε συνεργασία με τους ποδοσφαιριστές της (που η πλειοψηφία τους διαμένει στην ίδια περιοχή) είναι η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας με την πρόσληψη δύο πρώην μαχητών MMA (Μικτές Πολεμικές Τέχνες).

«Ο ένας από αυτούς κάνει τη δουλειά της προσωπικής φύλαξης, ενώ ο άλλος μένει στο σπίτι όταν ο παίκτης λείπει με την ομάδα», δήλωσε σύμβουλος ασφαλείας στην Daily Mail και συμπλήρωσε: «Οι συμμορίες συνήθως επιλέγουν να χτυπούν όταν οι ποδοσφαιριστές ταξιδεύουν για ευρωπαϊκούς αγώνες. Οι πρώην μαχητές είναι εκπαιδευμένοι, σωματικά ικανοί και δε θα υποχωρήσουν εύκολα αν συμβεί κάτι».

Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες, όπως εξηγείται, συνοδεύουν τους παίκτες και τις οικογένειές τους όταν κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους ή επισκέπτονται νυχτερινά μαγαζιά, εξασφαλίζοντας την προστασία τους από πιθανά περιστατικά, ενώ γενικότερα όλες οι ομάδες θορυβημένες από τη ραγδαία αύξηση τέτοιων γεγονότων έχουν ήδη προχωρήσει στη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας που προσφέρουν εξειδικευμένο προσωπικό — μεταξύ αυτών και πρώην αθλητές μαχητικών αθλημάτων.



