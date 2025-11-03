Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Εταιρία από τη Χιλή κατέθεσε αγωγή κατά της UEFA διεκδικώντας 20 εκατ. ευρώ για κλοπή του format του νέου Champions League
Η MatchVision στην αγωγή της ισχυρίζεται ότι είχε παρουσιάσει στην UEFA το συγκεκριμένο format της League Phase από το 2014 και είναι ιδέα του ιδρυτή της ο οποίος την έχει κατοχυρώσει ως πνευματική ιδιοκτησία από το 2006
Νέοι μπελάδες για την UEFA, που όπως όλα δείχνουν έχει μπροστά της μια νέα δικαστική μάχη με άρωμα από... European Super League, ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα η Ρεάλ Μαδρίτης προανήγγειλε ότι θα καταθέσει αγωγή εναντίον της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου διεκδικώντας διαφυγόντα κέρδη (που υπολογίζονται σε 4.5 δισεκατομμύρια ευρώ) για τη στάση της στο θέμα της ESL.
Τώρα όμως έγινε γνωστό ότι από τον περασμένο Μάιο έχει κατατεθεί μήνυση εναντίον της UEFA από την χιλιανή αθλητική συμβουλευτική εταιρεία MatchVision, η οποία κατηγορεί τη διοργανώτρια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για την κλοπή του format της League Phase που χρησιμοποιεί στις διασυλλογικές του διοργανώσεις από το 2024 (με έμφαση στο Champions League που έχει και τα μεγαλύτερα έσοδα).
Οι εκπρόσωποι της εταιρίας ισχυρίζονται ότι το συγκεκριμένο format είναι ιδέα που έχει κατοχυρωθεί ως πνευματική ιδιοκτησία από τον ιδρυτή της Λεάντρο Σάρα το 2006 στη Χιλή και ότι παρουσίασε την ιδέα αυτή στην UEFA το 2013 και σε διάφορες αθλητικές συνεδριάσεις τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι η FIFA έχει ήδη αναγνωρίσει ότι πρόκειται για πνευματική ιδιοκτησία της MatchVision.
Οι Χιλιανοί ξεκίνησαν τις νομικές τους ενέργειες τον περασμένο Απρίλιο και κατά διαβολική σύμπτωση το έκανε στο εμπορικό δικαστήριο στη Μαδρίτη, το ίδιο δικαστήριο που την περασμένη εβδομάδα απέρριψε την έφεση της UEFA στην υπόθεση της European Super League).
Άγνωστο γιατί το ισπανικό δικαστήριο δεν μπόρεσε να μπει στην ουσία της υπόθεσης, η οποία μεταφέρθηκε σε δικαστήριο στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου είναι και η έδρα της UEFA, αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
Από την πλευρά της εταιρίας αναφέρουν πως όταν η UEFA ανακοίνωσε την αλλαγή του format (στην σκιά του αποτυχημένου πραξικοπήματος της ESL) προσπάθησαν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να βρουν ανταπόκριση και απείλησαν με ασφαλιστικά μέτρα τον Αύγουστο του 2024 προκειμένου να αναβάλλουν την πρώτη κλήρωση της League Phase.
Τώρα όμως αποφάσισαν να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την αγωγή αξιώνοντας 20.005.551 ευρώ, ενώ ο Λεάντρο Σάρα ζητά επιπλέον 200.000 ευρώ ως προσωπική αξίωση.
Μάλιστα στην αγωγή οι Χιλιανοί ζητούν να τους επιδικαστούν τόκοι για την περασμένη σεζόν, την τρέχουσα, αλλά και την επόμενη, καθώς θεωρούν ότι η UEFA θα προσπαθήσει να μπλοκάρει την υπόθεση.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας δεν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση, αλλά όταν είχε γίνει γνωστή η αρχική αγωγή (Απρίλιος 2025) είχε τονιστεί ότι:
«Οι ισχυρισμοί της MatchVision είναι αστήριχτοι, και αποτελούν απλώς έναν ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα παρόμοιων ενεργειών. Η UEFA θα υπερασπιστεί τη θέση της, αν και αυτό δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια».
