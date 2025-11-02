Λουτσέσκου: Δεν υπάρχει χρόνος για ενθουσιασμό, έρχονται δύσκολα παιχνίδια
O Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλυσε την 5αρα του ΠΑΟΚ στον Λεβαδειακό και μίλησε για την δύσκολη συνέχεια
Μετά το ματς ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε στην ανάλυσή του και αναφέρθηκε στην ψυχολογία των παικτών του αλλά και στη δύσκολη συνέχεια.
Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στη NOVA
«Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι σκοράροντας δύο γρήγορα γκολ. Υποφέραμε για κάποια λεπτά στο φινάλε του πρώτου μέρους, δεν ξεκινήσαμε καλά στο δεύτερο μέρος.
Μετά βήμα βήμα πήραμε ξανά τα πάνω μας. Πήραμε διαφορετική ώθηση από την είσοδο των παικτών από τον πάγκο. Σκοράραμε άλλα τρία γκολ που αποδεικνύουν ότι οι παίκτες έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση.
Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα που έχουμε. Δεν υπάρχει χρόνος για ενθουσιασμό. Έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και μετά ένα εκτός έδρας παιχνίδι στην Αθήνα.
Πρέπει να παίρνουμε το μέγιστο από κάθε ματς. Θα έρθουν και δύσκολα παιχνίδια, περίπλοκα τα οποία θα πρέπει να κερδίζουμε και ίσως να μην σκοράρουμε τόσα γκολ ή τόσο εύκολα.
Με δουλειά έχουμε φτάσει εδώ. Οι νίκες όμως στα παιχνίδια αυτά έχουν δώσει ασφάλεια στην ομάδα στον τρόπο με τον οποίο παίζει, αλλά και μεγάλη ψυχική δύναμη».
