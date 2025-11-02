«Γκάζωσε» στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός και νίκησε 103-87 τον Ηρακλή - Δείτε βίντεο

Ο αγώνας

Στο πρώτο ημίχρονο είχε τοννα καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη. Στο δεύτερο, πέτυχε τα πρώτα του τρίποντα, με τοννα βρίσκει το χέρι του.Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική τηςεπικράτησε του αξιόμαχουμε, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο τωνκαινα οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο.καιέτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ογια τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').Σκηνικό που δεν άλλαξε εντελώς, μιας και οπέτυχε ακόμα ένα τρίποντο για τον Ηρακλή. Ωστόσο η παρουσία τουκαι τα διαδοχικά του καρφώματα έδωσαν άλλον αέρα στον Ολυμπιακό (34-40, 14'). Ο Αμερικανός σέντερ δε σταμάτησε να καρφώνει και οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 44-34 (17') και έκλεισαν με την ίδια διαφορά το ημίχρονο.Ο Ηρακλής, όμως, δεν το παράτησε. Από τη στιγμή που οβρήκε τρία τρίποντα στο 3ο δεκάλεπτο, τα πράγματα ισορρόπησαν στο παρκέ. Ο γκαρντ του Ηρακλή ισοφάρισε στους 55 (24') και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στους 58 (25').Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τουςγια το 73-67 (29'). Ο τελευταίος σκόραρε 12 σερί, κάτι που φαινόταν ότι έψαχνε και πιθανότατα αποτελεί το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό από το σημερινό ματς.