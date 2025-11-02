Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
«Γκάζωσε» στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός και νίκησε 103-87 τον Ηρακλή - Δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός δεν είχε σκοράρει τρίποντο για ένα ημίχρονο, αλλά είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη και μόλις βρήκε το χέρι του τελείωσε τη δουλειά απέναντι στον Ηρακλή (103-87) για την 5η αγωνιστική της GBL
Στο πρώτο ημίχρονο είχε τον Ντόντα Χολ να καρφώνει τη μία μπάλα μετά την άλλη. Στο δεύτερο, πέτυχε τα πρώτα του τρίποντα, με τον Εβάν Φουρνιέ να βρίσκει το χέρι του.
Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, στην 5η αγωνιστική της Greek Basket League, επικράτησε του αξιόμαχου Ηρακλή με 103-87, παρότι οι Θεσσαλονικείς έκαναν το ματς ντέρμπι για 27 λεπτά.
Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29'). Ο τελευταίος σκόραρε 12 σερί, κάτι που φαινόταν ότι έψαχνε και πιθανότατα αποτελεί το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό από το σημερινό ματς.
Ο αγώναςΟ Ηρακλής ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση. Αρχικά με το δίδυμο των Ράιτ Φόρμαν και Φάντερμπερκ να οδηγεί το σκοράρισμα (2-9, 3') και στη συνέχεια με λύσεις από τον πάγκο. Γουόρντ και Βεζένκοβ έτρεξαν στο τρανζίσιον, αλλά ο Ντάρκο Κέλι για τον Ηρακλή ήρθε από τον πάγκο για να ευστοχήσει σε δύο ακόμα σουτ και να διαμορφώσει το 22-23 (10').
Αλλά από εκεί που ο Ολυμπιακός δεν είχε τρίποντο, βρήκε τέσσερα με τους Λαρεντζάκη, Βεζένκοβ, Φουρνιέ για το 73-67 (29'). Ο τελευταίος σκόραρε 12 σερί, κάτι που φαινόταν ότι έψαχνε και πιθανότατα αποτελεί το πιο χαρμόσυνο νέο για τον Ολυμπιακό από το σημερινό ματς.
Οι «ερυθρόλευκοι» από τη στιγμή που βρήκαν τα τρίποντα, ήταν φυσιολογικό να τελειώσουν την υπόθεση νίκη. Παρότι τα λάθη συνεχίστηκαν, ο Ντόντα Χολ επέστρεψε μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ για να τελειώσουν φάσεις κοντά στο καλάθι, ο Σέιμπεν Λι σκόραρε για τρεις (96-84, 38') με τα λεπτά που απέμεναν να γίνονται διαδικαστικά, με τον Μπουρνελέ να μπαίνει και αυτός για να σκοράρει με βολή.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87
Πηγή: Gazzetta
