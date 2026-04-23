Το μήνυμα του Γιαμάλ μετά τον τραυματισμό του: Είναι απλά μια παύση και όχι το τέλος, θα επιστρέψω δυνατός
Ο Λαμίν Γιαμάλ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα και θα χάσει τις τελευταίες αγωνιστικές της La Liga
Ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που υπέστη στον αγώνα με τη Θέλτα (1-0) είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, τραυματισμός που τον αναγκάζει να αποχαιρετήσει τη σεζόν με την Μπαρτσελόνα, αλλά θα του...επιτρέψει να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ισπανία.
Ο 18χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός εξέφρασε τα συναισθήματά του σε μια ανάρτηση που μοιράστηκε στα social media.
«Αυτός ο τραυματισμός με βγάζει από το γήπεδο τη στιγμή που ήθελα περισσότερο να είμαι εκεί, και πονάει περισσότερο από όσο μπορώ να εξηγήσω. Πονάει που δεν μπορώ να αγωνιστώ δίπλα στους συμπαίκτες μου, που δεν μπορώ να βοηθήσω όταν η ομάδα με χρειάζεται. Αλλά πιστεύω σε αυτούς και ξέρω ότι θα τα δώσουν όλα σε κάθε αγώνα. Θα είμαι εκεί, ακόμα κι αν είναι από το πλάι, υποστηρίζοντας, επευφημώντας και πιέζοντάς τους όπως κάθε άλλος παίκτης. Αυτό δεν είναι το τέλος, είναι απλώς μια παύση. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με περισσότερη επιθυμία από ποτέ, και η επόμενη σεζόν θα είναι καλύτερη. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και Visca el Barça!», έγραψε ο Λαμίν Γιαμάλ.
Η ανάρτησή του έλαβε χιλιάδες άμεσες αντιδράσεις, πολλές από τους συμπαίκτες του. Οι Φερμίν Λόπεζ, Μαρκ Μπερνάλ, Φεράν Τόρες, Μαρκ Κασάδο... ήταν μερικοί από τους παίκτες που τον ενθάρρυναν δημόσια, όπως είχαν κάνει και ιδιωτικά ώρες νωρίτερα.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα