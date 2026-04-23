Η απίθανη ιστορία του Γκο Κουρόντα: Από καθηγητής σε Λυκείου της Ιαπωνίας στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ Ασίας

Ο Γκο Κουρόντα το 2022, μετά από τρεις δεκαετίες ως προπονητής σε ομάδα λυκείου, μεταπήδησε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και το Σάββατο (25/4) θα διεκδικήσει με την άσημη Ματσίντα Ζέλβια τον τίτλο του πρωταθλητή Ασίας





Το όνομα του σχολικό πρωτάθλημα Ιαπωνίας.







REPREENDIDO



A J.League anunciou nesta terça-feira (23) a aplicação de repreensão ao técnico Go Kuroda, do FC Machida Zelvia, e ao clube, após concluir que Kuroda adotou condutas impróprias, como gritos, xingamentos e atitudes de intimidação contra jogadores e membros da comissão… pic.twitter.com/jfySCq8szH — Japão日本FC (@japaofcbr) December 23, 2025







Torcedores do Machida Zelvia comemorando a classificação para a final da ACL Elite em um bar na cidade de Machida (o jogo começou às 1h15 da manhã no horário japonês)pic.twitter.com/MqnhXdvQBU — Tiago Bontempo (@GunnerTNB) April 21, 2026



💤| ELE FICA! O Machida Zelvia anuncia a renovação contratual de Go Kuroda.



O campeão da J2 2023 fica no Zelvia para o segundo ano do clube na primeira divisão! pic.twitter.com/MH04JH0Dpc — J.League Insider - Brasil (@JInsiderBR) November 8, 2024

Η ιστορία του κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει ένα εξαιρετικό σενάριο για ταινία κάθε ανάλογες ιστορίες έχουν πουλήσει τρελά.Το όνομα του Γκο Κουρόντα , προφανώς δεν λέει και πολλά καθώς μέχρι το 2022 ήταν προπονητής στη ποδοσφαιρική ομάδα του Λυκείου (Aomori Yamada) όπου ήταν καθηγητής και είχε καταφέρει να κατακτήσει τοΑυτή η επιτυχία ήταν το... διαβατήριο του για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την (εξίσου άσημη) Ματσίντα Ζέλβια , ομάδα με έδρα μια εργατική συνοικία στα νότια προάστια του Τόκιο, να αποφασίζει να του εμπιστευτεί την τεχνική της ηγεσία.Η Ματσίντα την προηγούμενη χρονιά είχε τερματίσει 15η στη Β' κατηγορία της Ιαπωνίας και ήθελε να κάνει μια νέα αρχή με τον κολοσσό της διαδικτυακής διαφήμισης CyberAgent να αναλαμβάνει την οικονομική στήριξη του εγχειρήματος, αλλά η επιλογή του Κουρόντα προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις.Δεν χρειάστηκαν όμως παρά λίγοι μήνες για να αποδείχθει ότι ο «καθηγητής λυκείου» ήταν ένα πραγματικό λαχείο. Στο τέλος της πρώτης του σεζόν η ομάδα κέρδισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία και το 2024 κατάφερε να πάρει την 3η θέση στο πρωτάθλημα μαζί μ' ένα εισιτήριο για ασιατικές διοργανώσεις.Το 2025 ήρθε και η ώρα για τον πρώτο τίτλο καθώς κατέκτησε το Κύπελλο του Αυτοκράτορα, που την έστειλε στο φετινό ασιατικό Champions League.

Η «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης (που στην πρώτη της φάση διεξάγεται ανά περιφέρειες) κυριάρχησε σ' αυτήν της ανατολής και όταν ήρθε η ώρα των νοκ άουτ ι διαδοχικά με νίκες 1-0 τις Γκανγκβόν, Αλ Ιτιχάντ και Σαμπάμπ Αλ Αχλί για να βρεθεί στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας που είναι και η κάτοχος του τίτλου (και διαθέτει παγκόσμια αστέρια όπως οι Μαχρέζ, Τόνεϊ, Κεσί, Μάλκολμ, Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς).



«Το σύνθημά μας είναι να κρατάμε ανέπαφη την εστία μας», δήλωσε ο Κουρόντα. «Τα καταφέραμε και αυτό μας έδωσε την αυτοπεποίθηση να διεκδικούμε την ιστορική επιτυχία», τόνισε ο 55χρονος τεχνικός που ζει το όνειρο του και εξηγώντας τη φιλοσοφία του τόνισε:.



«Ήμουν δάσκαλος σε λύκειο για 30 χρόνια και κερδίσαμε το πανιαπωνικό πρωτάθλημα, οπότε κατάφερα να δημιουργήσω μια κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα σε σχολικό επίπεδο. Μετά μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Φυσικά έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά προτεραιότητά μου είναι η οργάνωση. Η διαχείριση ομάδας είναι το δυνατό μου σημείο και το κάνω εδώ και χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο, είτε σε λύκειο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο».



Η περίπτωση του Κουρόντα θεωρείται μοναδική στα χρονικά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς είναι ο πρώτος προπονητής που μεταπήδησε απευθείας από το σχολικό ποδόσφαιρο στον πρωταθλητισμό σε επαγγελματικό επίπεδο, καταρρίπτοντας το στερεότυπο ότι οι προπονητές λυκείων δεν μπορούν να διαχειριστούν επαγγελματίες αθλητές.