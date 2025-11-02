Υπάρχουν συλλογές που γράφουν ιστορία. Υπάρχουν και άλλες που την ενσαρκώνουν.
NBA, Μπακς-Κινγκς 133-135: O Γιάννης πάλεψε για την ανατροπή στο φινάλε αλλά δεν γλίτωσε την ήττα - Δείτε βίντεο
Τη δεύτερη τους ήττα μετά από έξι παιχνίδια υπέστησαν τα «Ελάφια» - Οι Κινγκς ανέβηκαν στο 2-4 με πρωταγωνιστές του ΛαΒιν, ΝτεΡόζαν, Σαμπόνις και Σρούντερ
Οι Σακραμέντο Κινγκς κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα... φωτιά. Ο Γιάννης (26π.-11ριμπ.) το πάλεψε στο τέλος αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του.
Κάτι παραπάνω από εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι έβλεπαν το καλάθι των Κινγκς σαν... βαρέλι. Δεν σταμάτησαν να «πυροβολούν» έξω από τα 7.25 μέτρα με αποτέλεσμα να προηγηθούν με 15 πόντους διαφορά (18-33) έχοντας ελέγξει πλήρως το ματς. Ο Γιάννης δεν χρειάστηκε να σκοράρει, καθώς το έκαναν... όλοι οι υπόλοιποι με αποτέλεσμα να έχουν οι Μπακς στο πρώτο δωδεκάλεπτο 9/11 δίποντα, 8/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 8 ριμπάουντ, 12 ασίστ , 1 κλέψιμο και ΚΑΝΕΝΑ λάθος. Αποτέλεσμα; Να προηγηθούν με 47-36 χάρη στην επίθεσή τους.
Παρόλα αυτά η συνέχεια δεν ήταν ίδια και αυτό διότι οι Κινγκς πραγματοποίησαν την αντεπίθεσή τους. Με τους ΝτεΡόζαν (19π.) και Λαβίν (18π.) να πρωτοστατούν μείωσαν αρχικά σε 56-60 ενώ λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (71-70 οι Μπακς) είχαν καταφέρει να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (70-70 στο 23') έχοντας «απαντήσει» στους Μπακς.
Ο Γιάννης έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 10 πόντους (3/6 δίποντα, 4/8 βολές), 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ με τους Γκριν (13π.), Πόρτις (10π.) και Τρεντ (10π.) να ήταν οι υπόλοιποι διψήφιοι.
Η αντεπίθεση για την ομάδα του Σακραμέντο έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την έναρξη του β' ημιχρόνου. Το δίδυμο Λαβίν-ΝτεΡόζαν συνέχιζε ακάθεκτο, οι γηπεδούχοι είχαν χάσει την ευστοχία τους και την εκρηκτικότητά τους και κάπως έτσι οι Κινγκς έτρεξαν σερί 13-0 με το οποίο μετέτρεψαν το 83-81 των Μπακς σε... 83-94 υπέρ τους! Η 3η περίοδος έκλεισε έχοντας μειώσει το Μιλγουόκι με 102-108 με τον Γιάννη να είχε έως εκείνο το σημείο 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Στην τελευταία περίοδο οι Κινγκς συνέχισαν να διατηρούν το προβάδισμα, την ώρα που οι Μπακς έβρισκαν λύσεις στην επίθεση με τον Κάιλ Κούζμα αλλά δεν είχαν απαντήσεις στην άμυνά τους. Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε πετύχει τους 16 πρώτους πόντους της ομάδας τους έχοντας μονοπωλήσει και τις επιθέσεις. Αν και οι Κινγκς κρατούσαν το προβάδισμα σε διψήφιες παρυφές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έφερε το ματς την μία κατοχή (129-127) σχεδόν 2:40 για το τέλος του ματς.
Μάλιστα ο Έλληνας φόργουορντ πήρε τη σκυτάλη από τον Κούζμα φέρνοντας τους Μπακς σε απόσταση για αναπνοής (132-133) αλλά υπέπεσε σ' ένα ολέθριο λάθος στα 20'' σε πάσα σε συμπαίκτη του, με τον Σρούντερ με 2/2 βολές για το 132-135 στα 14''. Το Μιλγουόκι είχε την ευκαιρία για την ισοφάριση αλλά ο Γκριν αστόχησε στο τρίποντο.
Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Χρόνος Συμμετοχής: 32:00'
Πόντοι: 26
Δίποντα: 7/12
Τα δωδεκάλεπτα: 47-36, 71-70, 102-108, 133-135.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι μέσα στο σπίτι της
Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο στον Πειραιά
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
