Κολύμβηση: Κατέρριψε ρεκόρ 16 ετών η Παυλοπούλου
Η πρωταθλήτρια του Παλαίου Φαλήρου σημείωσε χρόνο 2:10.63 στα 200μ μικτή ατομική
Η Νικολέτα Παυλοπούλου στην 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, σημείωσε εκπληκτικό πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μικτή ατομική με επίδοση 2:10.63.
Η πρωταθλήτρια του ΑΟΠ Φαλήρου «έσπασε» ένα ρεκόρ 16 ετών που είχε η Λυσιστράτη Χαλκίδη από το 2009 με επίδοση 2:14.38.
Παράλληλα, η Παυλοπούλου είναι η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο αγώνισμα και στην 50άρα πισίνα, καθώς στις 27 Ιουλίου στα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη σημείωσε 2:13.85.
