Δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Αθήνας ο Τσιτσιπάς

Ο 27χρονος τενίστας αποσύρεται από το Hellenic Championship λόγω των ενοχλήσεων στη μέση  που τον ταλαιπωρούν το τελευταίο διάστημα

Το Hellenic Championship (250άρι της Αθήνας) δέχθηκε πλήγμα, καθώς επιβεβαιώθηκε και επίσημα η απουσία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα, Στέφανου Τσιτσιπά.

Ο 27χρονος αθλητής αποφάσισε να βάλει πρόωρο τέλος στη φετινή αγωνιστική του σεζόν, προκειμένου να προστατεύσει τη μέση του που τον ταλαιπωρεί και να επιστρέψει πλήρως υγιής το 2026. Η απόφαση αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς ο Τσιτσιπάς είχε προαναγγείλει την απουσία του αποσύροντας τη συμμετοχή του από το Παρίσι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ουσιαστικά διέκοψε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά το Davis Cup, έχοντας αποσυρθεί από τέσσερα μεγάλα τουρνουά (Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη, Παρίσι) και αγωνίστηκε μόνο σε έναν αγώνα επίδειξης (Six Kings Slam).

Η απουσία του Τσιτσιπά αποτελεί ένα ακόμα «χτύπημα» για τη διοργάνωση της Αθήνας, καθώς προηγήθηκαν οι αποχωρήσεις των Γιάκουμπ Μένσικ, Γίρι Λεχέτσκα και Ζοάο Φονσέκα.

Εν τω μεταξύ, παραμένει στη λίστα των συμμετοχών ο επικεφαλής του ταμπλό, Νόβακ Τζόκοβιτς. Τη θέση του Τσιτσιπά στη διοργάνωση θα πάρει ο συμπατριώτης του Νόλε, ο Λάσλο Τζέρε.

Η κλήρωση του κυρίως ταμπλό του Hellenic Championship είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 19:00, ενώ οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

