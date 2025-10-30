Οι Ναπολιτάνοι γιόρτασαν την γέννηση του Μαραντόνα: Το άγαλμα του Ντιέγκο έκανε τον γύρο της πόλης πάνω σε φορτηγάκι - Βίντεο

Ένα φορτηγάκι βαμμένο στο χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα της Νάπολι διέσχισε τους δρόμους την Πέμπτη μεταφέροντας ένα άγαλμα του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς η πόλη γιόρταζε τα 65α γενέθλια που θα συμπλήρωνε ο Αργεντινός θρύλος.

Ο Μαραντόνα, που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην Ιστορία της Νάπολι οδηγώντας την στις κατακτήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος το 1987 και το 1990, θεωρείται ευρως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Το άγαλμά του, του Μαραντόνα που πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2020 και θα έκλεινε τα 65 την Πέμπτη (30/11), βγήκε από το Μουσείο Μαραντόνα για μια ολοήμερη περιήγηση στους δρόμους της Νάπολης.

«Ο Ντιέγκο δεν είναι νεκρός. Το σώμα του πέθανε, αλλά η ψυχή του ζει μέσα μας, μέσα σε όλους εμάς τους Ναπολιτάνους, μέσα σε όλους όσοι τον αγαπούν. Γιορτάζω τα γενέθλια του Ντιέγκο κάθε χρόνο. Ο Ντιέγκο είναι πάντα “ παρών”. Και το όμορφο είναι ότι ο Ντιέγκο ανήκει στον λαό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι.

Οι φίλοι της Νάπολι θυμήθηκαν την επιρροή του Μαραντόνα στη ζωή των Ιταλών. «Ο Ντιέγκο είναι ενότητα. Ένωσε τον κόσμο, ακόμη και αυτούς από τον βορρά που ήταν εναντίον μας. Χάρη στον Ντιέγκο, άνθρωποι που δεν είναι από τη Νάπολη ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους», είπε ένας κάτοικος της πόλης.