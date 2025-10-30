Οι Ναπολιτάνοι γιόρτασαν την γέννηση του Μαραντόνα: Το άγαλμα του Ντιέγκο έκανε τον γύρο της πόλης πάνω σε φορτηγάκι - Βίντεο
SPORTS
Ντιέγκο Μαραντόνα Νάπολι

Οι Ναπολιτάνοι γιόρτασαν την γέννηση του Μαραντόνα: Το άγαλμα του Ντιέγκο έκανε τον γύρο της πόλης πάνω σε φορτηγάκι - Βίντεο

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1960 και έγραψε ιστορία στη δεκαετία του '80 με τη Νάπολι

Οι Ναπολιτάνοι γιόρτασαν την γέννηση του Μαραντόνα: Το άγαλμα του Ντιέγκο έκανε τον γύρο της πόλης πάνω σε φορτηγάκι - Βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ

Ένα φορτηγάκι βαμμένο στο χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα της Νάπολι διέσχισε τους δρόμους την Πέμπτη μεταφέροντας ένα άγαλμα του αείμνηστου Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς η πόλη γιόρταζε τα 65α γενέθλια που θα συμπλήρωνε ο Αργεντινός θρύλος.

Ο Μαραντόνα, που έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην Ιστορία της Νάπολι οδηγώντας την στις κατακτήσεις του ιταλικού πρωταθλήματος το 1987 και το 1990, θεωρείται ευρως ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Το άγαλμά του, του Μαραντόνα που πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2020 και θα έκλεινε τα 65 την Πέμπτη (30/11), βγήκε από το Μουσείο Μαραντόνα για μια ολοήμερη περιήγηση στους δρόμους της Νάπολης.

«Ο Ντιέγκο δεν είναι νεκρός. Το σώμα του πέθανε, αλλά η ψυχή του ζει μέσα μας, μέσα σε όλους εμάς τους Ναπολιτάνους, μέσα σε όλους όσοι τον αγαπούν. Γιορτάζω τα γενέθλια του Ντιέγκο κάθε χρόνο. Ο Ντιέγκο είναι πάντα “ παρών”. Και το όμορφο είναι ότι ο Ντιέγκο ανήκει στον λαό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Μουσείου Μαραντόνα, Μάσιμο Βινιάτι.

Οι φίλοι της Νάπολι θυμήθηκαν την επιρροή του Μαραντόνα στη ζωή των Ιταλών. «Ο Ντιέγκο είναι ενότητα. Ένωσε τον κόσμο, ακόμη και αυτούς από τον βορρά που ήταν εναντίον μας. Χάρη στον Ντιέγκο, άνθρωποι που δεν είναι από τη Νάπολη ήρθαν πιο κοντά μεταξύ τους», είπε ένας κάτοικος της πόλης.




Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης