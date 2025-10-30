Ιστιοπλοΐα: Με συμμετοχές απ' όλο τον κόσμο θα διεξαχθεί η 34η «Athens International Sailing Week 2025»

Γεμάτο με αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι το καλεντάρι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που πλέον ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον ιστορικό αγώνα του πρώην Eurolymp.

H Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών με την ονομασία «Athens International Sailing Week 2025» θα διεξαχθεί φέτος για 34η χρονιά και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει εσωτερικό και διεθνές ενδιαφέρον.

Έχουν ήδη φτάσει οι πρώτες συμμετοχές από το εξωτερικό και είναι από Καναδά, Γερμανία, Κύπρο, Ελβετία και Τουρκία.

Τον μεγάλο αγώνα θα διοργανώσει η ΕΙΟ σε συνεργασία με τέσσερις ναυτικούς ομίλους. Τους Ν.Α.Ο. Βούλας, Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας, Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Ν.Ο. Καλαμακίου.

Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Το διάστημα 9-13 Νοεμβρίου στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας θα διεξαχθούν οι κλάσεις iQFOiL και Formula Kite.

Από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 (Ν.Ο. Καλαμακίου), ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο Athens International Sailing Center.



Ειδήσεις σήμερα:



Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών



Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»



Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης