Ιστιοπλοΐα: Με συμμετοχές απ' όλο τον κόσμο θα διεξαχθεί η 34η «Athens International Sailing Week 2025»
SPORTS
Athens International Sailing Week 2025 Ιστιοπλοΐα

Ιστιοπλοΐα: Με συμμετοχές απ' όλο τον κόσμο θα διεξαχθεί η 34η «Athens International Sailing Week 2025»

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Νοεμβρίου και ήδη υπάρχουν συμμετοχές από Καναδά, Γερμανία, Ελβετία, Κύπρο και Τουρκία

Ιστιοπλοΐα: Με συμμετοχές απ' όλο τον κόσμο θα διεξαχθεί η 34η «Athens International Sailing Week 2025»

Γεμάτο με αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι το καλεντάρι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας που πλέον ετοιμάζεται πυρετωδώς για τον ιστορικό αγώνα του πρώην Eurolymp.

H Διεθνής Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Αθηνών με την ονομασία «Athens International Sailing Week 2025» θα διεξαχθεί φέτος για 34η χρονιά και είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει εσωτερικό και διεθνές ενδιαφέρον.

Έχουν ήδη φτάσει οι πρώτες συμμετοχές από το εξωτερικό και είναι από Καναδά, Γερμανία, Κύπρο, Ελβετία και Τουρκία.

Τον μεγάλο αγώνα θα διοργανώσει η ΕΙΟ σε συνεργασία με τέσσερις ναυτικούς ομίλους. Τους Ν.Α.Ο. Βούλας, Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας, Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Ν.Ο. Καλαμακίου.

Η «Athens International Sailing Week 2025» περιλαμβάνει τρεις φάσεις και για τις ολυμπιακές κατηγορίες θα γίνουν ταυτόχρονα τα πανελλήνια πρωταθλήματα.

Το διάστημα 9-13 Νοεμβρίου στον Ν.Α.Ο. Βάρης Βάρκιζας θα διεξαχθούν οι κλάσεις iQFOiL και Formula Kite.

Από 15 έως 20 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί οι ολυμπιακές κλάσεις 470 mixed, 49er, ILCA 6 γυναικών και ILCA 7 ανδρών στις εγκαταστάσεις του «Athens International Sailing Center» στη Ναυταθλητική Μαρίνα του Δήμου Καλλιθέας.

Η τρίτη φάση του αγώνα θα διεξαχθεί το διάστημα 20-23 Νοεμβρίου και συγκεκριμένα οι διεθνείς κατηγορίες 420 (Ν.Ο. Καλαμακίου), ILCA 4 και ILCA 6 ανδρών στον Ν.Α.Ο Βούλας, Techno στον Ν.Ο. Βουλιαγμένης και Οπτιμιστ στο Athens International Sailing Center.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κικίλιας απαντά στη Μπακογιάννη για την ΕΔΕ στον λιμενάρχη Χανίων: Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης