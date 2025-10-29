Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Τέσσερις οπαδοί της Φλαμένγκο σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανατροπή λεωφορείου που τους μετέφερε στην Αργεντινή - Δείτε βίντεο
Οι Βραζιλιάνοι ταξίδευαν για το Μπουένος Άιρες όπου σήμερα αντιμετωπίζουν την Ρασίγκ στον δεύτερο ημιτελικό του Copa Libertadores
Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο από το Ρίο Ντε Τζενέιρο στην Αβεγιανέδα (στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες) προκειμένου να παρακολουθήσουν τον σημερινό αγώνα της ομάδας τους με τη Ρασίνγκ, ανετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής στη Via Durta (o δρόμος που συνδέει το Ρίο με το Σάο Πάολο).
Κάμερες ασφαλείας από την εθνική οδό κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή όπου το λεωφορείο βγαίνει εκτός πορείας και αφού προσκρούει με το πίσω μέρος στο διαχωριστικό τοιχίο, πριν ανατραπεί.
Imagens do acidente do ônibus (na parte de cima do vídeo, no lado direito) com integrantes de torcidas organizadas do Flamengo que estava a caminho da Argentina. pic.twitter.com/wzktD3L1y2— Venê Casagrande (@venecasagrande) October 27, 2025
Την ώρα του ατυχήματος έβρεχε και προφανώς αυτό έπαιξε το ρόλο του με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και δεκάδες ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, όπου όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση: «Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 46 άτομα, εκ των οποίων 32 τραυματίστηκαν ελαφρά, 10 μέτρια και 4 σοβαρά τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπάρα Μάνσα, που είναι η πιο κοντινή»
⚠️ URGENTE— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) October 27, 2025
Um ônibus da caravana com torcedores do Flamengo tombou há poucos minutos na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Volta Redonda, a caminho da Argentina. Ainda não há informações sobre a gravidade dos feridos. O vídeo aponta uma movimentação para socorrer os… pic.twitter.com/aqTs8NdTHn
Mais imagens do acidente!— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) October 27, 2025
📸 @PapaRubroNegro
pic.twitter.com/03NsrzhXjS
Υπενθυμίζουμε ότι η Φλαμένγκο είχε επικρατήσει 1-0 στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας στο Μαρακανά, ενώ μέχρι στιγμής δεν τίθεται θέμα αναβολής του σημερινού αγώνα.
Fotos do local!— Planeta do Flamengo 🌎 (@fla_infos) October 27, 2025
📸 @venecasagrande pic.twitter.com/Gf4YDP2zQM
Ειδήσεις σήμερα:
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr