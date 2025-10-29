Τέσσερις οπαδοί της Φλαμένγκο σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανατροπή λεωφορείου που τους μετέφερε στην Αργεντινή - Δείτε βίντεο
Οι Βραζιλιάνοι ταξίδευαν για το Μπουένος Άιρες όπου σήμερα αντιμετωπίζουν την Ρασίγκ στον δεύτερο ημιτελικό του Copa Libertadores

Από τη χαρά της εκδρομής για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, όπως είναι ένας ημιτελικός του Copa Libertadores, στην αγωνία για την ίδια τους τη ζωή.

Λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Φλαμένγκο από το Ρίο Ντε Τζενέιρο στην Αβεγιανέδα (στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες) προκειμένου να παρακολουθήσουν τον σημερινό αγώνα της ομάδας τους με τη Ρασίνγκ, ανετράπη για άγνωστους μέχρι στιγμής στη Via Durta (o δρόμος που συνδέει το Ρίο με το Σάο Πάολο).

Κάμερες ασφαλείας από την εθνική οδό κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή όπου το λεωφορείο βγαίνει εκτός πορείας και αφού προσκρούει με το πίσω μέρος στο διαχωριστικό τοιχίο, πριν ανατραπεί.



Την ώρα του ατυχήματος έβρεχε και προφανώς αυτό έπαιξε το ρόλο του με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα και δεκάδες ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, όπου όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση: «Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 46 άτομα, εκ των οποίων 32 τραυματίστηκαν ελαφρά, 10 μέτρια και 4 σοβαρά τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπάρα Μάνσα, που είναι η πιο κοντινή»



Υπενθυμίζουμε ότι η Φλαμένγκο είχε επικρατήσει 1-0 στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας στο Μαρακανά, ενώ μέχρι στιγμής δεν τίθεται θέμα αναβολής του σημερινού αγώνα.










