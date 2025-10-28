Σοκ στην Ιταλία: Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η τραγική είδηση πως ο Ισπανός τερματοφύλακας της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, παρέσυρε και σκότωσε έναν 81χρονο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας!