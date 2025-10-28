Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με τρεις αγώνες
Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με τρεις αγώνες
ΟΦΗ - Ηρακλής, Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου και Κηφισιά - Athens Kallithea την Τρίτη
Τρίτη στροφή για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία ματς την Τρίτη (28/10). Η αρχή γίνεται με τον ΟΦΗ που θέλει να κάνει το 3/3 υποδεχόμενος τον Ηρακλή στις 16:00 (Cosmote Sport 1), με υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο τον Στέλιο Βενετίδη.
Έπειτα στις 18:00 (Cosmote Sport 2) ο Παναιτωλικός θέλει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στην Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο και ακολούθως στις 20:00 (Cosmote Sport 1) η Κηφισιά στοχεύει στην πρώτη της νίκη μετά από δύο ισοπαλίες τις προηγούμενες αγωνιστικές απέναντι στην Athens Kallithea, σε ένα ματς που θα λάβει χώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής
28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC
29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης
29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ
29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος
29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός
29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet
1.Λεβαδειακός 6 (6-2)
Έπειτα στις 18:00 (Cosmote Sport 2) ο Παναιτωλικός θέλει να πάρει τους πρώτους του βαθμούς κόντρα στην Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο και ακολούθως στις 20:00 (Cosmote Sport 1) η Κηφισιά στοχεύει στην πρώτη της νίκη μετά από δύο ισοπαλίες τις προηγούμενες αγωνιστικές απέναντι στην Athens Kallithea, σε ένα ματς που θα λάβει χώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής
Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος
28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC
29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης
29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ
29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος
29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός
29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet
1.Λεβαδειακός 6 (6-2)
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
2. ΟΦΗ 6 (4-0)
3. ΑΕΚ 6 (3-1)
4. Άρης 6 (2-0)
5. Ατρόμητος 4 (5-3)
6.Βόλος 4 (4-2)
7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)
8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *
9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *
10. Ηρακλής 3 (1-0) *
11.Κηφισιά 2 (2-2)
12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)
13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)
14. Μαρκό 1 (2-3)
15. Καβάλα 1 (1-4)
16. Ηλιούπολη 0 (1-3)
17. Παναιτωλικός 0 (1-3)
18. Athens Kallithea 0 (0-2)
19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *
20.Αιγάλεω 0 (0-4)
* Ένα ματς λιγότερο
1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
2. Η καλύτερη επίθεση
3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Οι περισσότερες νίκες
5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.
1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
4o ζευγάρι: 8ος με 9o
Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).
Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
Ειδήσεις σήμερα
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
3. ΑΕΚ 6 (3-1)
4. Άρης 6 (2-0)
5. Ατρόμητος 4 (5-3)
6.Βόλος 4 (4-2)
7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)
8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *
9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *
10. Ηρακλής 3 (1-0) *
11.Κηφισιά 2 (2-2)
12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)
13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)
14. Μαρκό 1 (2-3)
15. Καβάλα 1 (1-4)
16. Ηλιούπολη 0 (1-3)
17. Παναιτωλικός 0 (1-3)
18. Athens Kallithea 0 (0-2)
19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *
20.Αιγάλεω 0 (0-4)
* Ένα ματς λιγότερο
1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
2. Η καλύτερη επίθεση
3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Οι περισσότερες νίκες
5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.
Ποιες ομάδες προκρίνονται
1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase
2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
4o ζευγάρι: 8ος με 9o
Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν
2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).
Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.
Ειδήσεις σήμερα
Με drones, anti-drones και όπλα τεχνητής νοημοσύνης η σημερινή στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου: Ο Κένταυρος, ο Υπερίων και ο Αρχύτας
Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 23χρονος για το φονικό στην Κίσσαμο - Δηλώνει μετανιωμένος, βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα