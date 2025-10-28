Κύπελλο Ελλάδας: Ανοίγει σήμερα η αυλαία της 3ης αγωνιστικής με τρεις αγώνες



Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας



Ποιες ομάδες προκρίνονται



Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase



Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν

2. ΟΦΗ 6 (4-0)3. ΑΕΚ 6 (3-1)4. Άρης 6 (2-0)5. Ατρόμητος 4 (5-3)6.Βόλος 4 (4-2)7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *10. Ηρακλής 3 (1-0) *11.Κηφισιά 2 (2-2)12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)14. Μαρκό 1 (2-3)15. Καβάλα 1 (1-4)16. Ηλιούπολη 0 (1-3)17. Παναιτωλικός 0 (1-3)18. Athens Kallithea 0 (0-2)19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *20.Αιγάλεω 0 (0-4)* Ένα ματς λιγότερο1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων2. Η καλύτερη επίθεση3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας4. Οι περισσότερες νίκες5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο4o ζευγάρι: 8ος με 9oΟι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.