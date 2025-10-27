ΟΦΗ: Με Βενετίδη η προετοιμασία για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή - Προ των πυλών ο Κόντης

Μετά την απόλυση του Μίλαν Ράσταβατς ο ΟΦΗ ετοιμάζεται να υπογράψει τον Χρήστο Κόντη για να τον οδηγήσει στην επόμενη ημέρα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.Ο Έλληνας τεχνικός που πρόσφατα δούλεψε στον Παναθηναϊκό φαίνεται να τα έχει βρει με την διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ και απομένουν οι τελικές υπογραφές για την επικύρωση της συμφωνίας.Ο Κόντης εάν ανακοινωθεί άμεσα αναμένεται να καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Super League 1.Στον αγώνα της Τρίτης (28/10) με τον Ηρακλή για το Κύπελλο θα κοουτσάρει την ομάδα ο Στέλιος Βενετίδης.

«Με προπόνηση που έγινε υπό τις οδηγίες του Στέλιου Βενετίδη, η ομάδα μας ολοκλήρωσε το πρωί της Δευτέρας (27/10) την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Ηρακλή (28/10, 16:00), για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Lewis, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Vukotic, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Bainovic, Ανδρούτσος, Φούντας, Shengelia, Nuss, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Zanelatto, Rakonjac, Salcedo.

Εκτός έμειναν οι Gonzalez, Neira, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης».