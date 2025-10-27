Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
ΟΦΗ: Με Βενετίδη η προετοιμασία για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή - Προ των πυλών ο Κόντης
Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την Τρίτη εντός έδρας τον Ηρακλή για το Κύπελλο ποδοσφαίρου
Ο Έλληνας τεχνικός που πρόσφατα δούλεψε στον Παναθηναϊκό φαίνεται να τα έχει βρει με την διοίκηση της ΠΑΕ ΟΦΗ και απομένουν οι τελικές υπογραφές για την επικύρωση της συμφωνίας.
Ο Κόντης εάν ανακοινωθεί άμεσα αναμένεται να καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Αστέρα Τρίπολης για τη Super League 1.
Στον αγώνα της Τρίτης (28/10) με τον Ηρακλή για το Κύπελλο θα κοουτσάρει την ομάδα ο Στέλιος Βενετίδης.
Η ενημέρωση του ΟΦΗ
«Με προπόνηση που έγινε υπό τις οδηγίες του Στέλιου Βενετίδη, η ομάδα μας ολοκλήρωσε το πρωί της Δευτέρας (27/10) την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Ηρακλή (28/10, 16:00), για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Lewis, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Krizmanic, Χριστόπουλος, Vukotic, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Bainovic, Ανδρούτσος, Φούντας, Shengelia, Nuss, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Zanelatto, Rakonjac, Salcedo.
Εκτός έμειναν οι Gonzalez, Neira, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης».
