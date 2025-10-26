Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ στο +1 από Ολυμπιακό - Έχασε έδαφος η ΑΕΚ, επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟ του Μπενίτεθ - Δείτε τα γκολ

Τρομερό ματς, με δύο απίθανα γκολ, μια αποβολή (για την

) κι ένα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις (για τον

) στο γήπεδο της Νίκαιας (η έδρα από δω και πέρα της Κηφισιάς).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 20' με τον Πόμπο που σούταρε στην κίνηση μετά από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο στο 37' ο Κοντούρης πέτυχε ακόμη καλύτερο γκολ σουτάροντας λίγο πιο πάνω από το σημαιάκι του κόρνερ.

Στο 52' ο Αντονίσε άφησε την Κηφισιά με 10, αλλά το ματς συνέχισε να έχει ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες με τον Πανατωλικό στο 90'+8' να έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το διπλό, όμως ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε διατηρώντας το 1-1 ως το τέλος.

Πρώτη νίκη για την

στη φετινή σεζόν με επιβλητική εμφάνιση μέσα στην έδρα του

τον οποίο και προσπέρασε στη βαθμολογία.

Οι Θεσαλλοί από τα πρώτα λεπτά ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως το 0-1 ήρθε στο 37' όταν ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης μ' έναν κεραυνό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.

Λίγο πριν βρεθούν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες ο Αμρ Ουάρντα έκανε το 0-2 και δευτερόλεπτα αργότερα ο Λύρατζης βρήκε με τις τάπες το πρόσωπο αντιπάλου, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες και εκεί τελείωσαν όλα με την ΑΕΛ να χάνει τεράστιες ευκαιρίες για να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο σκορ.

Δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον

, κι αυτή μακριά από το Περιστέρι (η πρώτη στην πρεμιέρα στην έδρα του Παναιτωλικού) και μία ακόμη ήττα για τον ΟΦΗ με τον κόσμο να ξεσπά σε αποδοκιμασίες κατά πάντων στο φινάλε.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα αλλά δύο γκολ του Τσαντίλα ακυρώθηκαν μέσω VAR (κι ένα τρίτο στο δεύτερο) και στο 15' ο

από τη λάθος εκτίμηση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Σαλσέδο άνοιξε το σκορ. Οι Κρητικοί θα μπορούσαν να έχουν κι άλλο γκολ, όμως ο Νους είχε τραγικό τελείωμα στο 22' για να ισοφαρίσει το σκορ στο 34' ο Γιουμπιτάνα, με τον Σενγκέλια να χάνει απίθανη ευκαιρία από το μισό μέτρο στην κενή εστία για το 2-1.

Όσο περνούσε η ώρα ο Ατρόμητος ήταν εμφανώς καλύτερος, στο 61' ο Τσαντίλας είδε πάλι το VAR να του στερεί το γκολ, όμως στο 76' το VAR έδειξε ότι το γκολ του Καραμάνη ήταν κανονικό (1-2) και το ίδιο συνέβη και στο 90'+4' με τον Οζέγκοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 1-3 και τους οπαδούς του ΟΦΗ να ξεσπούν κατά πάντων...

Τα αποτελέσματα (8η)

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3

Λεβαδειακός – Αρης 1-1

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0

1. ΠΑΟΚ 20

2. Ολυμπιακός 19

3. ΑΕΚ 16

4.Άρης 12

5. Λεβαδειακός 12

6. Παναθηναϊκός 12



7. Βόλος 12

8.Ατρόμητος 9

9. Κηφισιά 9

10.Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ Novibet 7

12. ΟΦΗ 6

13. Πανσερραϊκός 5

14. Αστέρας AKTOR 3

H επόμενη αγωνιστική (9η)

Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)

Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)

Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Πρεμιέρα για το δεξί στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ και επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό που έπιασε στην 4η θέση Λεβαδειακό και Άρη.Το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται δίκαιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίωρο συνάντησε πολλές δυσκολίες από την καλά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα, χωρίς να απειλήσει και να απειληθεί ιδιαίτερα... Από το 30' και μετά όμως άρχισε να πιέζει περισσότερο, δημιούργησε τις πρώτες μεγάλες φάσεις με τον Παπαδόπουλο να λέει όχι με εντυπωσιακές επεμβάσεις, αλλά στο 45'+1' ο Φερνάντεθ τράβηξε ανόητα τον Σφιντέρσκι αε εκτέλεση κόρνερ, το VAR το είδε και ο Τζήλος καταλόγισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Πολωνός.Ο ΠΑΟ δεν ξεκίνησε καλά ούτε το Β' ημίχρονο με τον Λεβαδειακό να απειλεί με τον Μπαρτόλο και να δείχνει ότι παίρνει τα ηνία του αγώνα, όμως στο 68' οι πράσινοι έφτασαν στο 2-0 με το αυτογκόλ του Τσίκο κι εκεί τελείωσαν όλα.Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση της Λιβαδειάς με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν μαζί στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας όμως αποκτήσει ως συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό (που έχει κι ένα ματς λιγότερο).Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να προηγηθεί στο 10' με το αυτογκόλ του Λιάγκα και πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να κινδυνεύσουν. Το Β' ημίχρονο ξεκίνησε με σπουδαία επέμβαση του Λοντίγκιν στο σουτ του Μορόν, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά ο Λεβαδειακός κέρδισε μέτρα, άρχισε να πιέζει και στο 61' ισοφάρισε με τον Πεντρόσο και το 1-1 έμελλε να είναι το τελικό σκορ.