Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ στο +1 από Ολυμπιακό - Έχασε έδαφος η ΑΕΚ, επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟ του Μπενίτεθ - Δείτε τα γκολ
Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ στο +1 από Ολυμπιακό - Έχασε έδαφος η ΑΕΚ, επέστρεψε στις νίκες ο ΠΑΟ του Μπενίτεθ - Δείτε τα γκολ
Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Οζντόεφ πανηγύρισε τρίτη σερί νίκη (3-0 τον Βόλο) - Σε απόσταση ενός βαθμού ο Ολυμπιακός μετά την επικράτηση του με 2-0 επί της ΑΕΚ η οποία έχασε δεύτερο σερί ντέρμπι - Ο Παναθηναϊκός 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης
Μετά από συνεχόμενες αγωνιστικές όπου η κορυφή άλλαζε χέρια, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διατηρηθεί μόνος στο ρετιρέ της βαθμολογίας επικρατώντας πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ με 3-0 του Βόλου σ' αγώνα της 8ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Ο Δικέφαλος πάντως νιώθει την ανάσα του Ολυμπιακού που νίκησε σχετικά άνετα με 2-0 την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, υποχρεώνοντας την Ένωση σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα σε ντέρμπι με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο -4 από την κορυφή.
Πρεμιέρα με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού (2-0 τον Αστέρα στη Λεωφόρο) και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στη Λιβαδειά (1-1 η τοπική ομάδα με τον Άρη) και την ήττα του Βόλου, υπάρχει πλέον τετραπλή ισοβαθμία στην 4η θέση με το τριφύλλι όμως να έχει έχει να ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ).
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0
Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τους δύο σέντερ φορ που χρησιμοποίησε ο Μεντιλίμπαρ για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν στη βασική ενδεκάδα, έκριναν το ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να επικρατεί δίκαια της ΑΕΚ που μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ έχασε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι με το ίδιο σκορ έχοντας και πάλι μέτρια εικόνα. Ωστόσο, αυτό ήταν το ένατο σερί ντέρμπι που χάνει η Ένωση συνεχίζοντας την κάκιστη παράδοση που ξεκίνησε πέρσι όταν είχε χάσει στην 25η αγωνιστική με 1-0 από τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena, για να ακολουθήσει το 0 στα 6 στους αγώνες των play off!
Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είχε πολλές φάσεις, αλλά είχε εξαιρετικό ρυθμό με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω, κάτω καθώς αμφότερες οι ομάδες έκαναν αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή.
Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ στο 16' όταν ο Ταρέμι βρήκε τον Ελ Κααμπί αλλά ο Μαροκινός πλάσαρε πάνω στον Στρακόσια, με την ΑΕΚ να έχει δύο τρεις αντεπιθέσεις με καλές προοπτικές, αλλά κακές τελικές πάσες για να φτάσουμε στο 32'. Από το κόρνερ ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε το (αδικαιολόγητα) απλωμένο χέρι του Βίντα, ο Στέγκεμαν έδωσε το πέναλτι κι ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ. Στο 41' ο Ελ Κααμπί σέρβιρε στον Ποντένσε με τον Πορτογάλο να εκτελεί με τη μία και τη μπάλα να γλείφει το δοκάρι για να μείνει το 1-0 στο φινάλε του ημιχρόνου.
Ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο χωρίς φάσεις, με αρκετά λάθη, με την ΑΕΚ να έχει ένα καλό σουτ του Γιόβιτς στο 54' που έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι, αλλά να δέχεται το δεύτερο γκολ στο 68' . Ο Ποντένσε εκτέλεσε το φάουλ κι ο Ταρέμι ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Οι ερυθρόλευκοι διαχειρίστηκαν έξυπνα το προβάδισμα τους, η Ένωση ήθελε αλλά δεν μπορούσε και χαρακτηριστικό είναι ότι έκανε την πρώτη της (και τελευταία) φάση στο Β' ημίχρονο στο 90'+1' με τον Τζολάκη να διώχνει το σουτ του Γκατσίνοβιτς.
ΠΑΟΚ - Βόλος 3-0
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνώριζε ότι μετά την υπερπροσπάθεια της ομάδας του το βράδυ της Πέμπτης στη Λιλ, έπρεπε να δώσει ανάσες στους παίκτες του και παρουσίασε μια ενδεκάδα με επτά αλλαγές, με τον ΠΑΟΚ να πετά ουσιαστικά ένα ολόκληρο ημίχρονο καθώς με εξαίρεση μια φάση στο 8' (γυριστό Γιακουμάκη) δεν απείλησε, μη έχοντας ρυθμό και φαντασία στο παιχνίδι του χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Βόλο.
Το β' ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές, αλλά με τον Δικέφαλο να βρίσκει γκολ στο 49' από την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ και το εναέριο γυριστό του Γιακουμάκη. Ο Βόλος παραλίγο να παγώσει την Τούμπα στο 64' όταν ο Χάμουλιτς από το λάθος του Βολιάκο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έχασε το κοντρόλ κι αυτή ουσιαστικά και η μοναδική καλή του στιγμή στο ματς, το οποίο «καθάρισε» ο Οζντόεφ. Ο Ρώσος στο 73' έκανε το 2-0 από την ασίστ του Τέιλορ και στο 80' ο ίδιος τελείωσε τη φάση μετά το κλέψιμο που έκανε έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων.
Το μόνο αρνητικό για τον ΠΑΟΚ οι τραυματισμοί Λόβρεν, Σάστρε, Τέιλορ που έγιναν αναγκαστική αλλαγή ενώ νοκ άουτ είναι ήδη οι Κεντζιόρα, Πέλκας, Καμαρά.
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0
Ο Δικέφαλος πάντως νιώθει την ανάσα του Ολυμπιακού που νίκησε σχετικά άνετα με 2-0 την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, υποχρεώνοντας την Ένωση σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα σε ντέρμπι με αποτέλεσμα να είναι πλέον στο -4 από την κορυφή.
Πρεμιέρα με νίκη για τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού (2-0 τον Αστέρα στη Λεωφόρο) και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στη Λιβαδειά (1-1 η τοπική ομάδα με τον Άρη) και την ήττα του Βόλου, υπάρχει πλέον τετραπλή ισοβαθμία στην 4η θέση με το τριφύλλι όμως να έχει έχει να ματς λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ).
Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0
Ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τους δύο σέντερ φορ που χρησιμοποίησε ο Μεντιλίμπαρ για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν στη βασική ενδεκάδα, έκριναν το ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό να επικρατεί δίκαια της ΑΕΚ που μετά την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ έχασε δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι με το ίδιο σκορ έχοντας και πάλι μέτρια εικόνα. Ωστόσο, αυτό ήταν το ένατο σερί ντέρμπι που χάνει η Ένωση συνεχίζοντας την κάκιστη παράδοση που ξεκίνησε πέρσι όταν είχε χάσει στην 25η αγωνιστική με 1-0 από τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena, για να ακολουθήσει το 0 στα 6 στους αγώνες των play off!
Το πρώτο ημίχρονο μπορεί να μην είχε πολλές φάσεις, αλλά είχε εξαιρετικό ρυθμό με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω, κάτω καθώς αμφότερες οι ομάδες έκαναν αρκετά λάθη στη μεσαία γραμμή.
Ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ στο 16' όταν ο Ταρέμι βρήκε τον Ελ Κααμπί αλλά ο Μαροκινός πλάσαρε πάνω στον Στρακόσια, με την ΑΕΚ να έχει δύο τρεις αντεπιθέσεις με καλές προοπτικές, αλλά κακές τελικές πάσες για να φτάσουμε στο 32'. Από το κόρνερ ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε το (αδικαιολόγητα) απλωμένο χέρι του Βίντα, ο Στέγκεμαν έδωσε το πέναλτι κι ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ. Στο 41' ο Ελ Κααμπί σέρβιρε στον Ποντένσε με τον Πορτογάλο να εκτελεί με τη μία και τη μπάλα να γλείφει το δοκάρι για να μείνει το 1-0 στο φινάλε του ημιχρόνου.
Ίδια εικόνα και στο Β' ημίχρονο χωρίς φάσεις, με αρκετά λάθη, με την ΑΕΚ να έχει ένα καλό σουτ του Γιόβιτς στο 54' που έστειλε τη μπάλα πάνω από το δοκάρι, αλλά να δέχεται το δεύτερο γκολ στο 68' . Ο Ποντένσε εκτέλεσε το φάουλ κι ο Ταρέμι ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-0. Οι ερυθρόλευκοι διαχειρίστηκαν έξυπνα το προβάδισμα τους, η Ένωση ήθελε αλλά δεν μπορούσε και χαρακτηριστικό είναι ότι έκανε την πρώτη της (και τελευταία) φάση στο Β' ημίχρονο στο 90'+1' με τον Τζολάκη να διώχνει το σουτ του Γκατσίνοβιτς.
ΠΑΟΚ - Βόλος 3-0
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνώριζε ότι μετά την υπερπροσπάθεια της ομάδας του το βράδυ της Πέμπτης στη Λιλ, έπρεπε να δώσει ανάσες στους παίκτες του και παρουσίασε μια ενδεκάδα με επτά αλλαγές, με τον ΠΑΟΚ να πετά ουσιαστικά ένα ολόκληρο ημίχρονο καθώς με εξαίρεση μια φάση στο 8' (γυριστό Γιακουμάκη) δεν απείλησε, μη έχοντας ρυθμό και φαντασία στο παιχνίδι του χωρίς τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Βόλο.
Το β' ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές, αλλά με τον Δικέφαλο να βρίσκει γκολ στο 49' από την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ και το εναέριο γυριστό του Γιακουμάκη. Ο Βόλος παραλίγο να παγώσει την Τούμπα στο 64' όταν ο Χάμουλιτς από το λάθος του Βολιάκο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά έχασε το κοντρόλ κι αυτή ουσιαστικά και η μοναδική καλή του στιγμή στο ματς, το οποίο «καθάρισε» ο Οζντόεφ. Ο Ρώσος στο 73' έκανε το 2-0 από την ασίστ του Τέιλορ και στο 80' ο ίδιος τελείωσε τη φάση μετά το κλέψιμο που έκανε έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων.
Το μόνο αρνητικό για τον ΠΑΟΚ οι τραυματισμοί Λόβρεν, Σάστρε, Τέιλορ που έγιναν αναγκαστική αλλαγή ενώ νοκ άουτ είναι ήδη οι Κεντζιόρα, Πέλκας, Καμαρά.
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-0
Πρεμιέρα για το δεξί στον πάγκο του Παναθηναϊκού για τον Ράφα Μπενίτεθ και επιστροφή στις νίκες για τον Παναθηναϊκό που έπιασε στην 4η θέση Λεβαδειακό και Άρη.
Το τελικό αποτέλεσμα θεωρείται δίκαιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίωρο συνάντησε πολλές δυσκολίες από την καλά οργανωμένη άμυνα του Αστέρα, χωρίς να απειλήσει και να απειληθεί ιδιαίτερα... Από το 30' και μετά όμως άρχισε να πιέζει περισσότερο, δημιούργησε τις πρώτες μεγάλες φάσεις με τον Παπαδόπουλο να λέει όχι με εντυπωσιακές επεμβάσεις, αλλά στο 45'+1' ο Φερνάντεθ τράβηξε ανόητα τον Σφιντέρσκι αε εκτέλεση κόρνερ, το VAR το είδε και ο Τζήλος καταλόγισε πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ ο Πολωνός.
Ο ΠΑΟ δεν ξεκίνησε καλά ούτε το Β' ημίχρονο με τον Λεβαδειακό να απειλεί με τον Μπαρτόλο και να δείχνει ότι παίρνει τα ηνία του αγώνα, όμως στο 68' οι πράσινοι έφτασαν στο 2-0 με το αυτογκόλ του Τσίκο κι εκεί τελείωσαν όλα.
Λεβαδειακός - Άρης 1-1
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση της Λιβαδειάς με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν μαζί στην 4η θέση της βαθμολογίας, έχοντας όμως αποκτήσει ως συγκάτοικο τον Παναθηναϊκό (που έχει κι ένα ματς λιγότερο).
Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να προηγηθεί στο 10' με το αυτογκόλ του Λιάγκα και πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς να κινδυνεύσουν. Το Β' ημίχρονο ξεκίνησε με σπουδαία επέμβαση του Λοντίγκιν στο σουτ του Μορόν, αλλά από εκείνο το σημείο και μετά ο Λεβαδειακός κέρδισε μέτρα, άρχισε να πιέζει και στο 61' ισοφάρισε με τον Πεντρόσο και το 1-1 έμελλε να είναι το τελικό σκορ.
Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1
Τρομερό ματς, με δύο απίθανα γκολ, μια αποβολή (για την Κηφισιά) κι ένα χαμένο πέναλτι στις καθυστερήσεις (για τον Παναιτωλικό) στο γήπεδο της Νίκαιας (η έδρα από δω και πέρα της Κηφισιάς).
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 20' με τον Πόμπο που σούταρε στην κίνηση μετά από εκτέλεση κόρνερ, ωστόσο στο 37' ο Κοντούρης πέτυχε ακόμη καλύτερο γκολ σουτάροντας λίγο πιο πάνω από το σημαιάκι του κόρνερ.
Στο 52' ο Αντονίσε άφησε την Κηφισιά με 10, αλλά το ματς συνέχισε να έχει ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες με τον Πανατωλικό στο 90'+8' να έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το διπλό, όμως ο Ραμίρεζ απέκρουσε το πέναλτι του Αγκίρε διατηρώντας το 1-1 ως το τέλος.
Πανσερραϊκός - ΑΕΛ 0-2
Πρώτη νίκη για την ΑΕΛ στη φετινή σεζόν με επιβλητική εμφάνιση μέσα στην έδρα του Πανσερραϊκού τον οποίο και προσπέρασε στη βαθμολογία.
Οι Θεσαλλοί από τα πρώτα λεπτά ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν ευκαιρίες, όμως το 0-1 ήρθε στο 37' όταν ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης μ' έναν κεραυνό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Τιναλίνι.
Λίγο πριν βρεθούν στα αποδυτήρια οι δύο ομάδες ο Αμρ Ουάρντα έκανε το 0-2 και δευτερόλεπτα αργότερα ο Λύρατζης βρήκε με τις τάπες το πρόσωπο αντιπάλου, ο Πανσερραϊκός έμεινε με 10 παίκτες και εκεί τελείωσαν όλα με την ΑΕΛ να χάνει τεράστιες ευκαιρίες για να πετύχει ακόμη μεγαλύτερο σκορ.
ΟΦΗ - Ατρόμητος 1-3
Δεύτερη νίκη στη σεζόν για τον Ατρόμητο, κι αυτή μακριά από το Περιστέρι (η πρώτη στην πρεμιέρα στην έδρα του Παναιτωλικού) και μία ακόμη ήττα για τον ΟΦΗ με τον κόσμο να ξεσπά σε αποδοκιμασίες κατά πάντων στο φινάλε.
Ο Ατρόμητος ξεκίνησε καλύτερα αλλά δύο γκολ του Τσαντίλα ακυρώθηκαν μέσω VAR (κι ένα τρίτο στο δεύτερο) και στο 15' ο ΟΦΗ από τη λάθος εκτίμηση του Χουτεσιώτη στο σουτ του Σαλσέδο άνοιξε το σκορ. Οι Κρητικοί θα μπορούσαν να έχουν κι άλλο γκολ, όμως ο Νους είχε τραγικό τελείωμα στο 22' για να ισοφαρίσει το σκορ στο 34' ο Γιουμπιτάνα, με τον Σενγκέλια να χάνει απίθανη ευκαιρία από το μισό μέτρο στην κενή εστία για το 2-1.
Όσο περνούσε η ώρα ο Ατρόμητος ήταν εμφανώς καλύτερος, στο 61' ο Τσαντίλας είδε πάλι το VAR να του στερεί το γκολ, όμως στο 76' το VAR έδειξε ότι το γκολ του Καραμάνη ήταν κανονικό (1-2) και το ίδιο συνέβη και στο 90'+4' με τον Οζέγκοβιτς να διαμορφώνει το τελικό 1-3 και τους οπαδούς του ΟΦΗ να ξεσπούν κατά πάντων...
Τα αποτελέσματα (8η)
Σάββατο 25 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 0-2
ΟΦΗ – Ατρόμητος 1-3
Κυριακή 26 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Αρης 1-1
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
ΠΑΟΚ – Βόλος 3-0
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0
Η βαθμολογία (8η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 20
2. Ολυμπιακός 19
3. ΑΕΚ 16
4.Άρης 12
5. Λεβαδειακός 12
6. Παναθηναϊκός 12
7. Βόλος 12
8.Ατρόμητος 9
9. Κηφισιά 9
10.Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ Novibet 7
12. ΟΦΗ 6
13. Πανσερραϊκός 5
14. Αστέρας AKTOR 3
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
H επόμενη αγωνιστική (9η)
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός (6μμ)
Ατρόμητος – Κηφισιά (7.30μμ)
Ολυμπιακός – Αρης (8μμ)
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
Ειδήσεις σήμερα:
Νεκρός 52χρονος σε πανηγύρι στην Κίσσαμο Χανίων - Τον πυροβόλησαν την ημέρα της γιορτής του ενώ χόρευε
Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της στην Τουρκία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Απομάκρυναν γυναίκα που είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα