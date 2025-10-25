Ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε αποστολή χωρίς τον Μπακασέτα που είναι νοκ άουτ με θλάση

Ο διεθνής μέσος δεν υπολογίζεται για τις δύο επόμενες εβδομάδες - Δείτε ποιους επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού