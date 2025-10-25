Ο Μπενίτεθ ανακοίνωσε αποστολή χωρίς τον Μπακασέτα που είναι νοκ άουτ με θλάση
SPORTS
Ο διεθνής μέσος δεν υπολογίζεται για τις δύο επόμενες εβδομάδες - Δείτε ποιους επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Τελικά το πρόβλημα που άφησε τον Τάσο Μπακασέτα εκτός αποστολής στον αγώνα του Ρότερνταμ ήταν αρκετά πιο σοβαρό όμως φάνηκε από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση με αποτέλεσμα ο αρχηγός της Εθνικής να μείνει εκτός πλάνων του Ράφα Μπενίτεθ για τον Κυριακάτικο αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αγωνιστεί μέχρι και τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις εθνικές ομάδες.


Στην πρώτη του αποστολή ο Μαδριλένος τεχνικός δεν συμπεριέλαβε ακόμη τους Πελίστρι, Ντέσερς και Μπόκο. Αντίθετα επέστρεψε σ' αυτήν ο Ρενάτο Σάντσες, που επανέκαμψε από το μυϊκό πρόβλημα που είχε αποκομίσει από τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά η αποστολή τoυ Παναθηναϊκού για το ματς με τον Αστέρα Aktor:
Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

