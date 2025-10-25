Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82: Άνετη και ωραία στη Θεσσαλονίκη η Ένωση έκανε το 4χ4 - Δείτε βίντεο
Η Ένωση με πρωταγωνιστή τον Λούκας Λεκαβίτσιους έκανε το 4 στα 4 στη Basket League παραμένοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα

Χωρίς να συναντήσει δυσκολία, με εξαίρεση τα τρία πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, η ΑΕΚ πέρασε εύκολα σήμερα, από το Ιβανώφειο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, απέναντι στον Ηρακλή.

Κέρδισε με 82-61, αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητό της στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίοι στην επιτυχία της ήταν οι Λούκας Λεκαβίτσιους (16 πόντοι, με 3/5 τρίποντα), Φρανκ Μπάρτλεϊ (13 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα).


Για τον Ηρακλή, ο οποίος υπέστη την τρίτη συνεχή ήττα του στη σεζόν και είχε για πρώτη φορά ενεργό στο παρκέ τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Λανς Γουέρ (15 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κόψιμο).


Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82

Ενεργητικότερος και έχοντας τους Σμιθ, Ράιτ-Φόρμαν, Μωραϊτη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, ο Ηρακλής βρέθηκε στο τρίλεπτο της αναμέτρησης με +5 (3’ 11-6).

Η ΑΕΚ άρχισε, σταδιακά, να βρίσκει καλύτερα πατήματα στο παρκέ και με εκτελεστές τους Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, «έγραψε» επιμέρους 2-11 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 7’ με +4 (13-17).

Διαφορά η οποία, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, «ανέβηκε» στο +7 (19-26) και στο 19’ στο +15 (28-43).


Στο 26’ η Ένωση βρέθηκε στο +22 (40-62), ο «Γηραιός» προσπάθησε να αντιδράσει, μείωσε στο 28’ στους 12 πόντους (59-62), αλλά το έργο του έμεινε εκεί. Οι «κιτρινόμαυροι» ξέφυγαν εκ νέου με +18 (32’ 50-68) και «καθάρισαν», ουσιαστικά, με το παιχνίδι.

Στο 37’ η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα, το +24 (54-78).

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Φάντερμπερκ 2, Ντάρκο-Κέλι, Ράιτ-Φόρμαν 11 (3), Φόστερ 12 (3), Σμιθ 12, Τσιακμάς 1, Μωραΐτης 6 (2), Γουέρ 15, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2, Σύλλας .

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 13 (1), Αρμς 7 (1), Σίλβα 8, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 16 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 3 Κουζμίνσκας 4, Χαραλαμπόπουλος 4.

